El Tigre supera a Royal Pari y no le pierde pisada al líder





09/12/2019 - 05:18:12

Los Tiempos.- The Strongest superó (0-2) a Royal Pari, ayer en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz, lance válido por la vigésima fecha del campeonato Clausura 2019.



Cuando todo apuntaba a un empate en tablas, el conjunto atigrado despertó al final del encuentro y en cuestión de 10 minutos consiguió imponerse.



En el minuto 35, Gabriel Sotomayor abrió el marcador. Cinco minutos después, Raúl Castro convirtió el 0-2 definitivo.



Con este resultado, el Tigre no le pierde pisada al puntero Bolívar.