Wilster cede puntos ante San José y pierde la punta del torneo







09/12/2019 - 05:14:05

Los Tiempos.- El cuadro orureño logró el gol de la igualdad en el 48’ST a través de Iker Hernández y sorprendió al Rojo, que además de ceder puntos, perdió la punta del torneo.



El partido



Los primeros minutos del encuentro fueron complicados para ambos equipos. En Wilster, Moisés Villarroel y Gilbert Álvarez tuvieron un par de ocasiones, pero la falta de efectividad fue evidente.



La ocasión más clara llegó en el 30’ para el local. Esteban Orfano entregó un centro para Cristian Chávez, que sacó un remate al ras del piso que fue desviado al tiro de esquina por el portero Rodrigo Banegas.



El Santo comenzó a crecer. Carlos Saucedo y Helmut Gutiérrez fueron los más incisivos y complicaron en más de una ocasión a la defensa del cuadro cochabambino.



Wilstermann comenzó a reafirmarse sobre el final del periodo inicial. En el 43’, Chávez metió un centro para Gilbert, que elevó demasiado el balón y lo envió por encima del travesaño.



En el inicio del complemento, los dos planteles llegaron en igualdad de condiciones. Saucedo intentó sorprender a la defensa rival con una jugada individual en el 5’ST.



Un minuto más tarde, llegó la respuesta del local. Ramiro Ballivián ingresó velozmente por el sector derecho y envió un centro preciso para Álvarez, que puso un frentazo para marcar el 1-0.



San José no se daba por vencido y volvió a insistir en el 12’ST. Saucedo entregó el balón a Jair Torrico, que envió el remate a manos del portero de Wilstermann.



En el 16’ST, Ballivián ingresó por la banda derecha, metió un remate cruzado que salió apenas desviado por el poste izquierdo.



Luego, Marcelo Gomes sacó un remate fuerte que dejó a Saucedo solo para empujar el balón; sin embargo, el portero rojo se esforzó para desviarlo al tiro de esquina (20’ST).



Tanto San José como Wilstermann continuaron con sus labores en el ataque, aunque sin éxito; sin embargo, el local comenzó a decaer. La salida de Chávez en el 29’ST parecía una buena opción pensando en el siguiente partido, además, no se tenía mayores riesgos para cerrar el partido.



El ingreso de Jorge Ortiz no aportó a conseguir ese objetivo y San José vio que podía tener la oportunidad de llegar al empate.



En el 32’ST, Gomes metió un centro que cabeceó Marcos Barrera, pero encontró atento al portero Giménez.



San José insistió y no se cansó hasta el último minuto. El Rojo cedió el control del juego a su rival.



Cuando se jugaba tiempo de adición, Gomes aprovechó un tiro libre, puso un centro preciso que Iker Hernández desvió levemente para poner el balón pegado al poste derecho de Giménez. Fue un balde de agua fría para el local y el 1-1 definitivo.