Media docena recibe Blooming en La Paz







09/12/2019 - 05:10:53

El Día.- Blooming no aguantó el ritmo que le propuso Bolívar en el segundo tiempo y teminó goleado por 6-0. El partido se disputó en el estadio Hernando Siles, de La Paz, correspondiente a la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional. La academia cruceña sufrió el primer golpe a los 10 minutos de la primera etapa, tras un centro que fue conectado de cabeza por Juan Carlos Arce: luego del tanto, los cruceños reordenaron su última línea y resistieron hasta llegar al descanso, la segunda parte fue distinta y terminó sumando su tercera derrota consecutiva. Los paceños dejaron corto el resultado por las ocasiones de gol que desperdiciaron, sin embargo, su consigna era sumar las tres unidades para seguir prendido en los primeros lugares y seguir luchando por el título del Clausura.



Lluvia de centros. Las diagonales de Erick Cano y Jorge Flores eran sus armas principales de Bolívar en los primeros 15 minutos. Estos eran alimentados por Erwin Saavedra y el "conejo" Arce, quienes fueron protagonista del primer gol.



A los 10" Saavedra envió un centro al punto penal que fue conectado por Arce, quien venció la resistencia del portero Marco Daniel Vaca, variante del habitual titular a Rubén Cordano.



Tras el 1-0, el técnico Erwin Sánchez reordenó su última línea que contó con el resgreso de Jesús Sagredo a la banda derecha.



La ocasión más clara de Blooming en el primer tiempo llegó a los 21": Paul Arano disparó un tiro libre que se fue apenas desviado.



Antes del descanso, los paceños pudieron aumentar el marcador pero Marco Vaca evitó la caída con una doble atajada.



No aguantó el ritmo. En la segunda etapa Blooming sintió el cansancio y recibió cinco goles.



A los 53" Flores desbordó por izquierda y mandó un centro, Juan Miguel Callejón se anticipó a Sandona y anotó el 2-0.



La tercer conquista llegó a través de una triangulación perfecta que inició Saavedra, haciendo una pared con Arce y asistiendo a Callejón para que convierta su doblete.



A los 74" el "conejo" Arce envió un pase al vació que fue aprovechado por Diego Bejarano, picando el balón por encima de Vaca ya anotando el 4-0.



Blooming no tenía respuesta y solo esperaba agrupado atrás.



A los 84" Arce anotó también su doblete. Y la figura del partido, Saavedra, convirtió la media docena a través de un tiro libre (87").