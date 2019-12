Always Ready goleó a Guabirá para ‘cuidar’ su premio





09/12/2019 - 05:09:04

El Deber.- En una tarde marcada por la intensa granizada que cayó en El Alto, Always Ready goleó a Guabirá por 4-0 para ‘cuidar’ su clasificación a la Copa Sudamericana 2020, tiene 14 puntos de diferencia con su inmediato perseguidor, Royal Pari. Mientras que el rojo se mantiene en el décimo puesto.



Los goles fueron marcados por Nelson Cabrera (55’), Kevin Romay (56’), Carmelo Algarañaz (58’) y Martín Smedberg (84").





El local mostró su dominio desde el primer tiempo, pero se topó con un Jhon Jairo Cuéllar inspirado. Primero le dijo no a Cristhian Árabe (4’), después le negó el gol a Marcos Ovejero (6’) y posteriormente a Algarañaz (23’).



Después de estos avisos, el protagonista fue el granizo que empezó a caer desde el minuto 25, cuando Jorge Justiniano detuvo las acciones para cumplir con la hidratación. Siete minutos más tarde, los futbolistas se protegieron en el banco de suplentes y recién el juez ordenó que se paralice las acciones hasta el 37’.



Se adicionaron nueve minutos, pero la historia no se modificó, a pesar de que el clima seguía perjudicando el desarrollo del fútbol.