Jorge Quiroga: La diferencia que evitó el balotaje se gestó en el consulado en Buenos Aires







08/12/2019 - 20:20:54

Infobae.- El ex presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, aseguró que la diferencia de votos que evitó la segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa “se gestó en el consulado boliviano en Buenos Aires, donde fraguaron firmas y actas”.



En una entrevista con la periodista Patricia Janiot, Quiroga aclaró que no responsabiliza al gobierno argentino por el fraude pero instó a Alberto Fernández a respetar al gobierno de transición y reconocer “a las autoridades consulares que está enviando Jeanine Añez”.



Según aclaró, todas las irregularidades a las que hizo mención “están en el informe de la OEA”.



“Esperemos que Alberto Fernández gobierne él y no esté sujeto a los chantajes de su vicepresidente Cristina Kirchner, que no siga esta línea de México que busca apañar lo que hace Morales”, señaló el ex presidente.



El pasado lunes, el ex mandatario boliviano fue designado por Añez como delegado ante la comunidad internacional para explicar que no hubo golpe de Estado en el país y describir la situación de los derechos humanos que, en su criterio, fueron “violados” por el ex gobernante Evo Morales, quien hoy se encuentra exiliado en México.



Quiroga, que en agosto de 2001 asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Hugo Banzer por razones de enfermedad y completó el mandato hasta agosto de 2002, es desde hace años un duro crítico del “chavismo” y ha protagonizado campañas internacionales contra el dictador venezolano Nicolás Maduro.



Morales renunció el 10 de noviembre, después de que una misión de la OEA detectara irregularidades en los comicios del 20 de octubre y tras perder el respaldo de las fuerzas armadas. Tras su ausencia, y luego de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, la senadora Jeanine Áñez asumió la presidencia interinamente por 90 días.



Asilado en México desde el 12 de noviembre, Morales realizó este viernes un “viaje temporal” a Cuba. El motivo sería una consulta médica, pero no se revelaron más detalles.



Sin embargo, se especula que, tras su visita a Cuba, Morales se instalaría en Argentina, donde ya están radicados sus hijos y donde gozaría de la protección del gobierno del peronista Alberto Fernández, que asumirá el 10 de diciembre.



Desde el exterior pretende entonces dirigir la estrategia de participación de su partido en los comicios bolivianos, previstos para el primer trimestre del próximo año.