Guaidó: Interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca







08/12/2019 - 16:03:25

VOA.- El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó aseguró que la relación con los aliados está más “fuerte que nunca” y saludó al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo.



En un tuit publicado este domingo, Guaidó responde a una publicación de Pompeo asegurando que “la determinación por la libertad y la democracia” es lo que los une.



“Nuestra interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca. La determinación por la libertad y la democracia son la causa que nos une con los EEUU y nuestros demás aliados”, afirmó Guaidó.



El secretario de Estado estadounidense aseguró, por su parte, que Guaidó personifica “la lucha y esperanza del pueblo venezolano para recuperar la democracia”. Además, hizo un llamado a los demás países para que lo apoyaran.



Un día antes del comentario de Pompeo, el el secretario adjunto interino de la oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, declaró que: “apoyaremos a cualquiera que tenga ese cargo”, refiriéndose a la presidencia de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela.



EE.UU. fue el primer país en reconocer a Guaidó cuando se juramentó el pasado 23 de enero. Luego lo siguieron más de 50 naciones.

/**/ /**/ El liderazgo de Juan Guaidó parece ir disminuyendo, a medida que los resultados de un cambio en Venezuela no cumplen las expectativas.

SEE ALSO:

¿Está Washington desencantándose de Juan Guaidó?



Para la primera semana de enero se espera la apertura un nuevo periodo legislativo, en el cual los parlamentarios ya habían acordado elegir a Guaidó como presidente de la junta directiva. Sin embargo, después de escándalos relacionados a diputados opositores y el supuesto acercamientos a otros para que no cumplan este acuerdo a cambio de dinero, la situación del joven opositor podría cambiar.