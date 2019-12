Constitucionalista sugiere al Senado derivar al TCP consulta sobre proyecto de Ley de Garantías







08/12/2019 - 14:46:45

La Paz, (ABI).- El abogado constitucionalista Willams Bascopé sugirió el domingo a la Cámara de Senadores derivar el proyecto de "Ley de Garantías" en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar esa normativa favorezca a la impunidad.



"Esperemos que el Senado, como lo he sugerido, sea pertinente, que envíe a consulta el proyecto de ley al Tribunal Constitucional Plurinacional y sea esta, en una declaración constitucional, la que se pronuncie sobre estas aberrantes contradicciones y atropellos a lo que dice la Constitución", dijo en una entrevista con radio Panamericana.



La Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



Bascopé lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla el órgano Legislativo, insista en llevar adelante ese proyecto de ley sin darse cuenta que existe inconstitucionalidad en ella.



Explicó que en el artículo 5 de ese proyecto si pide que el Gobierno coordine con el Ministerio Público y con el órgano Judicial la liberación de detenidos, lo que calificó de "irracional" porque el Ejecutivo tiene sus propias competencias.



"La norma también señala que los actos que se han suscitado después de las elecciones no sean investigados, a lo que se pone una especie de fuero o inmunidad a varios dirigentes, diputados y senadores (...), por eso creo que esta norma no es necesaria porque además veo impunidad", sostuvo.



El constitucionalista dijo que la presidenta Jeanine Áñez también debería mandar una nota al Senado para que realice la consulta constitucional antes de que el proyecto de ley sea promulgado.



"Esperamos que el MAS, de manera madura, reflexione y vea que no es necesario agitar las aguas cuando estamos pacificando el país", sostuvo.