Wilster arriesga la punta en un duelo complejo ante San José







08/12/2019 - 10:20:21

Los Tiempos.- Wilstermann tendrá hoy (17:15) un duelo complicado ante San José, en el que está obligado a ganar para mantenerse en la cima del torneo Clausura.



En el partido que corresponde a la jornada 20 del certamen, el Rojo vuelve a exponer su liderato, en el que se mantiene sólo con un punto de ventaja encima de Bolívar.



Wilstermann no ha perdido oportunidad para permanecer como líder del torneo y llega a este cotejo luego de vencer a Blooming en Santa Cruz. El resultado del pasado jueves dejó al cuadro valluno con la posibilidad de seguir en la punta y depender de sus resultados para acercarse a su objetivo final.



San José, por su parte, llega con los ánimos en alto luego del triunfo que consiguió ante Oriente Petrolero en la anterior fecha. Además, porque su hinchada está apoyando al primer plantel, en el crítico momento que atraviesa en la parte financiera.



El Santo llegó a Cochabamba gracias al aporte de la familia Arancibia que cubrió los gastos de los pasajes aéreos y alivió en algo la presión que recae sobre los jugadores.



Para el duelo de esta tarde, el cuadro valluno tendrá el retorno de Serginho, quien superó la contractura en el isquiotibial izquierdo y podrá ser tomado en cuenta por el técnico Cristian Díaz.



Si bien el estratega argentino no dio pistas acerca de los posibles cambios, las variantes podrían darse en la zona de ataque. En caso de que Díaz defina el ingreso de Serginho, la salida de Esteban Orfano es un hecho, por lo que además habría un cambio de posiciones, dejando a Moisés Villarroel por la zona derecha y al brasileño por la izquierda.



Ramiro Ballivián es la otra opción que tendrá el DT de Wilstermann, en caso de que así lo disponga. El coripateño tiene una fractura en uno de los dedos del pie derecho; sin embargo, podría ser considerado si es que Díaz así lo decide.



En Wilstermann están conscientes de que no pueden dar un paso “en falso”, más aún en condición de local.



El rival de turno ya está en Cochabamba y, pese a que está con otro tipo de preocupaciones, no afloja en el torneo. Con 33 unidades se ubica en la cuarta posición y lucha por mantenerse en los primeros sitiales, lo que le permitiría conseguir la clasificación a un torneo internacional.



Marcelo Gomes y Helmut Gutiérrez son dos opciones que maneja el técnico Miguel Ponce como variantes para su equipo con relación al que presentó en la pasada jornada.



El duelo de esta jornada es de vital importancia para los objetivos de los rivales.



La dirigencia de Wilstermann dispuso la venta de 20 mil entradas con la siguiente escala de precios: preferencia numerada 80, preferencia 60, general 40 y curvas 30 bolivianos.



La venta empezó ayer y continuará en esta jornada en las boleterías del estadio Félix Capriles.