Royal espera reponerse ante el Tigre







08/12/2019 - 10:15:27

El Día.- El plantel de Royal Pari tiene otra difícil parada en el Campeonato Clausura, este domingo (19:30) recibirá la visita de The Strongest en un encuentro complicado que corresponde a la vigésima fecha y se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas.



Para el plantel inmobiliario también es urgente la suma de puntos debido a que está en la búsqueda de meterse en la zona de clasificación para así lograr la plaza a una Copa internacional, por lo que está obligado a sumar en casa y ante un plantel que viene después de "bañarse" con una lluvia de goles ante Sport Boys, elenco que cayó sin discusión en la ciudad de La Paz (7-0).



Viene golepado. Francisco Maturana, director técnico de Royal Pari, reiteró que para el plantel cada partido es diferente por lo que su planteamiento será de acuerdo al rival.



Por su lado, los jugadores aseguraron que el equipo se está esforzando para llegar al objetivo partido, además están conscientes que no es el único plantel que persigue su fin por lo que encuentro que juegan es como una final.



Royal llega a este compromiso luego de caer ante Aurora en Cochabamba (2-0), uno de los equipos que lucha por salir de la zona del descenso. Además, los inmobiliarios no ganan hace cinco fechas.



Llega de golear. En la vereda del frente para el plantel de The Strongest las cosas son menos complicadas, el plantel retomó el campeonato con todo, pues en el reinicio del Clausura goleó a domicilio a Nacional Potosí al que venció por 0-4, mientras que ante Guabirá en Montero (Santa Cruz) venció por 1-5, son nueve goles en dos partidos de visitante contra uno.



Pero la buena racha no terminó ahí, la noche del miércoles en el estadio Hernando Siles, de La Paz el elenco atigrado humillo a Sport Boys al que despachó con siete goles: Jair Reinoso (en cuatro ocasiones), Fernando Marteli, Jhasmani Campos y Gabriel Sotomayor fueron los autores.