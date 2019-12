Sport Boys empató y se mantiene en zona de descenso







08/12/2019 - 10:13:35

El Deber.- Con un penal que no le cobraron en su contra, sobre el final, Sport Boys igualó por 0-0 frente a Nacional Potosí este sábado y se mantiene en la zona de descenso de categoría (es penúltimo con 35 puntos). Si Destroyers suma este domingo ante Real Potosí, el Toro quedará nuevamente en el fondo.



Un primer tiempo sin ideas claras fue lo que se vio en el Gilberto Parada de Montero. Lo más acertado fue lo de Alejandro Quintana (27’) para el local y lo de Bruno Pascua (33’) en la visita. Sobre el final, Enzo Maidana se fue expulsado por doble tarjeta amarilla y dejó a su equipo mermado. El marcador parcial fue de 0-0.



Los de Warnes reaccionaron en los primeros minutos de la segunda parte, pero nuevamente se desinflaron. En el minuto 85, quedaron en igualdad numérica, ya que Santos Navarro vio dos tarjetas amarillas en menos de cinco minutos.



Cuando el encuentro llegaba a su recta final. Edson Pérez definió frente al portero Álex Arancibia, pero increíblemente el balón salió desviado (87’). Al mismo volante Ezequiel Michelli le cometió una falta dentro del área, pero el juez Gaad Flores no cobró penal. La banda roja pudo llevarse los tres puntos, pero al final el marcador no se movió (0-0).