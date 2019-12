¿Policía a Chapare? Antes que pida perdón de rodillas







08/12/2019 - 09:55:00

Los Tiempos.- La dirigente de la Federación Trópico, Segundina Orellana, recalcó que las personas que viven en Chapare perdieron la confianza en la Policía desde la posesión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. “Nuestros afiliados no están de acuerdo con el retorno de los policías. Si quieren volver, primero deben pedir perdón de rodillas”, dijo.



El viceministro de Régimen Interior, Daniel Humerez, refirió que el Ministerio de Gobierno alista la orden para que un contingente policial retorne a los municipios del trópico de Cochabamba y asuman el control de la región, tal como establece la normativa.



Orellana explicó que con las autoridades de los cinco municipios del trópico, se organizó la “seguridad municipal”, personas que se encargan de dar seguridad a esta región.



Sin embargo, se conoce que algunos dirigentes de diferentes sectores del trópico, de manera recurrente, toman contacto con los funcionarios policiales que estaban destinados a estas zonas para que atiendan e investiguen los delitos que se suscitan.



“No es necesario que esté la Policía. Estamos organizados y vamos a formalizar, ya hemos coordinado con distintos sindicatos y municipios”, señaló Orellana.



La autoridad dependiente del Ministerio de Gobierno explicó que no se puede dejar con inseguridad a los pobladores. “Es por eso que el Estado tomará una determinación en los próximos días. Se va a tomar la decisión que corresponde a efecto de determinar que exista presencia de la Policía en esta zona”, señaló.



“Se quiere dar rienda suelta al narcotráfico. Incurren en hechos deliberados para lograr beneficios irregulares”, apuntó.



SIN LEY



La seguridad municipal es ilegal



El comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, calificó de ilegal la decisión de seguridad municipal en el trópico porque la normativa atribuye esta función sólo a la institución policial. “Ellos no tienen ninguna potestad para ver temas de delitos de orden público; por norma, sólo la Policía puede intervenir. Estamos viendo cómo restablecer los servicios”, manifestó.



El 8 de noviembre, pobladores del trópico decidieron tomar y quemar las instituciones policiales existentes en diferentes municipios. El 28 de noviembre, tras un ampliado en Lauca Ñ, dirigentes y bases decidieron conformar “brigadas vecinales” ante la ausencia policial.