Escenario conflictivo dejó secuelas emocionales







08/12/2019 - 09:52:17

El Diario.- El temor y la ansiedad son las dos principales “secuelas emocionales” en los bolivianos, luego de vivir semanas de acontecimientos conflictos e incertidumbre, a raíz de las fallidas elecciones en el país.



Los enfrentamientos, las barricadas, las vigilias vecinales de noche y de día, el vacío de poder y la constante incertidumbre que vivieron ciudades como La Paz, su vecina El Alto y Cochabamba afectaron la salud emocional de sus habitantes.



“En el tiempo que tengo de profesional, no había percibido un fenómeno tan grande como el que hemos vivido ahora”, comentó a Efe el presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, Paulo Romero.



Esta entidad, a través de su filial en La Paz, comenzó una campaña en noviembre, en medio de los conflictos, para atender de manera gratuita a personas sin recursos que necesitaban un apoyo profesional para sobrellevar todas las emociones a raíz de la crisis que vivía el país.



Las protestas sociales comenzaron tras las elecciones del pasado 20 de octubre por acusaciones de fraude electoral a favor del entonces mandatario Evo Morales, pero se agravaron tras su renuncia y su denuncia de un “golpe de Estado” para derrocarlo, luego de que la Organización de Estados Americanos advirtiera de “graves irregularidades” en la elección.



El conflicto desatado en el país dejó al menos 35 fallecidos y 832 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.



LAS SECUELAS



Más de una decena de psicólogos y psiquiatras atendieron en medio del conflicto por lo menos a cuatro personas por día, que se contactaban con estos especialistas para manifestarles sus síntomas en busca de una respuesta.



«Había un importante aumento de personas sufriendo de ansiedad en reacción a todo lo que estaba ocurriendo», contó Romero.



La ansiedad es una respuesta emocional que con frecuencia conlleva temor y preocupación, y cuando son intensos o desproporcionados, interfieren en la vida diaria y son difíciles de controlar.



«En una situación como la que ha vivido el país es de esperarse que las personas se sientan ansiosas, pero cuando llega al punto de que la persona no puede dormir, comer, sentir angustia constante, se convierte en un problema», señaló el especialista.



Las personas también llegaban con cuadros de estrés agudo, insomnio, depresión y temor constante, que en algunos casos llegaron a ser intervenidos por los psiquiatras y medicados, manifestó Romero.



CONSECUENCIAS



Algunos de los pacientes a raíz de su ansiedad cerraron sus cuentas en las redes sociales o borraban algunas de sus publicaciones, por miedo a ser perseguidos por seguidores de Evo Morales.



Otros alistaban las maletas y querían irse del país sin rumbo alguno, contó la psiquiatra Claribel Ramírez, que llegó a atender hasta a 25 personas en un día.



«Todas las personas han sido afectadas directa o indirectamente con estos conflictos, hubo un impacto», expresó a Efe Ramírez.



Es el caso de Ricardo, quien prefirió no dar su apellido, que tras duros días cuidando su casa de las amenazas de saqueos en el barrio de Ciudad Satélite, en la ciudad de El Alto, tuvo que sobreponerse a sus miedos para salir y defender a los suyos.



«El amedrentamiento también ha sido psicológico, entre palos, sirenas, quemas de módulos policiales y gritos de guerra civil por parte de los seguidores de Morales, no había otra alternativa que ponerse fuerte», contó.



A pesar de ello, sí siente que hubo un impacto en su salud emocional, ya que continúa sintiendo incertidumbre, miedo e inseguridad, aunque ahora la situación en el país esté más calmada.



De la misma forma, Ruben Rollano, un joven que participó en movilizaciones tras los comicios, también notó que hubo repercusiones.



«Ha sido un mes duro, la gente ha llegado al límite de estrés, preocupación e incertidumbre, esa sensación de no saber qué va a pasar mañana, espero que se subsane el momento de las elecciones», manifestó a Efe el joven.



Una ley de urgencia activó el proceso para agilizar una cita electoral, que se espera a comienzos de 2020 pero aún sin fecha.



RECOMENDACIONES



Cada persona «digiere» la situación de distinta manera, pero los especialistas sugieren que las personas que continúan afectadas y mantengan esa sensación de temor acudan al psicólogo para recibir la ayuda necesaria para canalizar esas emociones.



Romero recomendó que ahora que la situación está más calmada y se está volviendo a la normalidad las personas hablen de sus emociones con los amigos y la familia, no los contengan.



Hacer deporte, salir al campo, cumplir con la rutina diaria son otras de las sugerencias de la especialista Ramírez.



«Lo importante es que en este tipo de crisis sociales las personas no estén cerca todo el tiempo de sus redes sociales que pueden empeorar el estado», sugirió.



NORMALIDAD



Los bolivianos comienzan a retomar la «normalidad» de la rutina tras largas semanas de vivir hechos de violencia.



Morales está asilada en México y el pasado 12 de noviembre se activó el proceso sucesorio para que la senadora de oposición Jeanine Áñez asumiera como presidenta transitoria hasta unas nuevas elecciones.