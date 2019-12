Textileras venden solo el 50% de su producción en Cochabamba







08/12/2019 - 09:46:35

Opinión.- Las pequeñas empresas textileras logran vender solo el 50% de su produción total en Cochabamba.



Los comerciantes tienen que realizar largos viajes cargando su mercadería en flotas hacia otros departamentos para vender el resto de su producción.



Muchos de ellos, que no tienen la posibilidad o tiempo de viajar, recurren a mecanismos de venta alternativos o, directamente, a rematar sus productos.



En una consulta a varios confeccionistas locales de ropa se tiene la información de que sus ventas diarias se han reducido a la mitad, en el último mes.



Beimar Choque, microempresario de pantalones jean, explica que en su caso un rollo de tela de mezclilla —de procedencia brasileña— rinde para la fabricación de un promedio de 110 piezas, que tiene previsto vender en 21 días.



Sin embargo, Choque logra vender solo tres pantalones al día, cuando antes vendía entre cinco y seis.



Agrega que son los compradores al por mayor quienes “salvan” la ventas, ya que suelen adquirir ropa por docenas.



Nelson Gutiérrez, fabricante de abrigos de paño cuenta que en su taller se producen 30 prendas por día. Pero, las “caseras” que se proveen de su mercadería registran ventas de solo 15 piezas diarias.



“Algunas veces viajo hasta Potosí para vender. Eso es en casos extremos; aunque el viaje también es otro gasto aparte”, afirma.



Roger Fernández, productor de pantalones jean, cuenta con un taller un poco más grande que logra fabricar 200 prendas cada semana.



Explica que el mercado local tampoco cubre su oferta y que es muy difícil lograr la meta de vender toda la producción de la semana.



Fernández realiza viajes a Sucre, La Paz, Potosí y Oruro para poder comercializar el total de su producción, y debe hacerlo en bus para no generar gastos extras en su presupuesto.



DESDOBLES Además de los viajes a otros departamentos, los productores y comerciantes se dan modos para vender sus prendas.



Contratar ambulantes es, según Fernández, la forma más eficaz de vender “ya que ponen los productos al paso”. Además, “es la mejor forma de combatir la comercialización de ropa china, que le hace mucho daño a la producción nacional de ropa”, dice.



Madrugar también se ha hecho una costumbre para los productores que se asientan en las afueras de las proximidades de los mercados San Antonio y La Paz, al promediar las 4:00 de la madrugada y se retiran a las 8:00 de mañana.



“Los mayoristas de otros departamentos llegan a esas horas a comprar y para el medio día retornan a sus ciudades”, describe Nelson Fernández.



MODA Y DURABILIDAD En un sondeo realizado por OPINIÓN a algunos compradores de ropa en el mercado La Paz, en los puestos de venta de ropa nacional, se evidenció que 8 de cada 10 personas prefieren las prendas nacionales por su durabilidad y no por los modelos.



“La tela es muy buena, pero los modelos son repetidos y un poco antiguos. Al gunos se renuevan, pero son muy pocos”, opina Karina Zárate, mientras compra unos pantalones de mezclilla.



Roger Fernández explica que para actualizar los modelos de los pantalones jean, revisa constantemente algunas páginas de Internet, “para agregar detalles e innovar”.



“Cuando paso por algunas galerías y veo nuevos modelos (de pantalones) les saco foto y consulto para ver de cambiar y sacar novedades. Así se venden bien”, asegura el textilero Beimar Choque.



Luz Mary Zelaya, presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña y Mediana Industria (Cadepia), afirma que los mecanismos de fomento a los pe-queños y medianos empresarios siempre han estado en constante negociación con el Gobierno nacional.



“Estamos hablando con las autoridades para que nos proporcionen lugares de venta. Ellos tienen la obligación de hacer campañas fuertes para consumir el producto nacional. Se debe incrementar los aranceles a las importaciones. En ese sentido, la ropa nacional va a tener mayor competitividad y la gente va a comprarla acá”, añade.



Los productores y comerciantes consultados, hacen un llamado para que la población consuma productos nacionales, más aun después de las semanas conflictivas por las cuales atravesó el país.



Opiniones



Desaceleración económica notoria



“Creo que ha habido una desaceleración económica notoria este 2019, mayor contrabando de ciertos productos a nivel nacional. Algunas normativas del Gobierno han afectado demasiado a muchas empresas. Necesitamos medidas para poder tener un mejor desempeño en la industria nacional. Estamos gestionando acuerdos con las autoridades”, afirma Luis Laredo, presidente de la fundación Hecho en Bolivia.



Necesitamos mayor competitividad



“La tasa de crecimiento de Cochabamba es la más baja del país. Su saldo en la balanza comercial es deficitaria y la participación en la economía nacional también bajó. Lo que este sector necesita es el fomento a la innovación, porque muchas empresas están trabajando por debajo de su capacidad productiva. Se deben reestablecer algunas medidas, como las preferencias arancelarias que tenían anteriormente”, aconseja Claudia Montaño, analista económica.



Desventajas de la ropa hecha en Bolivia



“La ropa nacional se encuentra en desventaja con relación a la importada por tres motivos: la falta de tecnología de punta impide bajar los costos operativos y tener una producción automatizada; hay carencia de diseños propios para innovar, y los altos impuestos y otras exigencias afectan los costos de las prendas. Se debe apoyar a las pymes, abrir mercados internacionales y regular las importaciones de ropa china a Bolivia”, sostiene Vivi Mercado, diseñadora de moda cochabambina.