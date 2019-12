Empresarios: Gobierno debe ejecutar medidas en materia tributaria e incentivos







08/12/2019 - 09:28:47

El Diario.- La economía nacional cerrará este año con un crecimiento menor a los últimos años, las estimaciones van desde 2,5 % a 3,2 %, porcentajes menores al registrado en la pasada gestión, 4,22 %. Los empresarios esperan que para la próxima gestión las autoridades tomen medidas en materia tributaria y asuman acciones para aliviar la presión implementada.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Jaime Ascarrumz Peinado, dijo que el próximo año el empresariado deberá reponer fuerzas para superar la crisis.



“No queda otra que retomar las actividades y reactivar el aparato productivo para la recuperación de las empresas”, dijo el titular de los empresarios paceños en la evaluación que realizó de la economía nacional y los efectos que provocaron la convulsión social.



El Gobierno actual y el que sea elegido, deberán tomar una serie de acciones para mantener la estabilidad económica. “Se debe mantener lo bueno que ha hecho el anterior gobierno y corregir las falencias”, apuntó a tiempo de indicar que también está la tarea de mantener la unidad de los bolivianos.



Uno de los pedidos del sector empresarial es que las autoridades del sector económico desarrollen políticas públicas para encaminar un proceso de crecimiento productivo y paralelamente aumentar la participación del sector privado en el diseño y propuestas de políticas públicas, con el objetivo de avanzar en la reconversión de la matriz productiva.



“El acelerado cambio tecnológico que vive el mundo, hace cada vez más difusas las fronteras entre la industria, el comercio y los servicios”, reflexionó.



La participación del sector empresarial en el diseño de políticas públicas abrirá oportunidades a la inversión en el departamento de La Paz y generar empleo digno, es decir con cobertura social.



IMPORTACIONES



El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, ya anunció que se haría una sustitución inteligente de las importaciones, pero para ello se deberá trabajar en la oferta nacional.



“El Gobierno deberá generar un plan de sustitución de importaciones para priorizar el consumo nacional en general y en las compras estatales en particular, para lo cual se debe reforzar una fuerte campaña para consumir lo nuestro”, apuntó.



El titular de los empresarios de La Paz señala que se debe incentivar la economía nacional facilitando el desarrollo del sector productivo, agropecuario y agroindustrial, así como promover las exportaciones.



A eso se debe mejorar la tramitología burocrática en Impuestos, Aduana, los gobiernos municipales y banca, entre otras. “Necesitamos que los trámites sean más sencillos para dejar de castigar la iniciativa privada legalmente establecida”, sostuvo.



MODELO ECONÓMICO



Para el empresario es vital que las autoridades puedan corregir el modelo económico social económico productivo y comunitario, que tiene un enfoque estatista, ya que el principal actor de la economía es el Estado y no se fomentó la inversión nacional y extranjera.



“No se dio seguridad jurídica ni protección a las inversiones”, sostuvo a tiempo de indicar que la implementación de estos sumado el desarrollo de incentivos atraerá capital privado para el departamento de La Paz.



Pero también deben trabajar en la apertura de nuevos mercados para incentivar las exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado, que ocupan mayor mano de obra.



BASE EMPRESARIAL



Según Fundempresa, la base empresarial vigente registrada a octubre de este año es de 326.497 empresas, un 4 % más que el año 2018, que registró en 313.914 empresas a nivel nacional en el mismo período,



Del universo de empresas un 79,2 % son empresas Unipersonal (258.636 empresas), el 19,4 % son Sociedades de Responsabilidad Limitada (63.300 empresas) y el 1,1 % son Sociedades Anónima (3.535 empresas) y tan solo el 0,3 % corresponde a Sociedades Constituidas en el Extranjero (864 empresas).



El departamento de La Paz tiene una mayor participación en número de empresas registradas a nivel nacional, con un 30,9 %, seguido de Santa Cruz, Cochabamba y los demás departamentos.



Sin embargo, luego de los hechos de octubre, habrá que ver más adelante cuál será la situación de las empresas paceñas, sobre todo las medianas, pequeñas y microempresas, que tienen una mayor participación en la base empresarial departamental, manifestó.



ECONOMÍA NACIONAL



Para la presente gestión, el Gobierno había previsto un PIB de 4 %, sin embargo la desaceleración de la economía, que se percibe desde hace varios años, proyecta un menor crecimiento.



En 2013 el PIB creció 6,8 %, en 2014 un 5,5 %, el 2015 bajó a 4,9 %, en 2016 disminuyó a 4,3 %, entre 2017 y 2018 se estancó en un 4,2 %, y este año (primer semestre 2019) el INE registro un PIB del 3,13 %.



Considerando diferentes factores que han incidido a contraer la economía, se puede mencionar que entre las causas están la baja en los precios internacionales, la reducción en la demanda de gas natural, el proceso electoral y la convulsión social de octubre con los paros, bloqueos, saqueos, perdidas en el aparato productivo, entre otros.



La ciudad de La Paz paró durante un mes sus actividades y se paralizó el puerto de Arica por conflictos de ASPB.