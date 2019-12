Javier Calderón: La cúpula militar hizo un trabajo excelente durante la crisis







El Deber.- Javier Calderón es estratega experto en resolución de conflictos. Es coach internacional en las áreas de negociación, liderazgo, manejo y prevención de conflictos, mediación, persuasión, comunicación e influencia estratégica.



Desde su experiencia, ¿cómo analiza lo sucedido en Bolivia?

Los conflictos son grandes oportunidades para resolver los problemas que se tienen. Durante los casi 14 años en el país no tuvimos formas de solucionar las situaciones, ya que había muchas imposiciones en contra de la ciudadanía y eso se instaló en el país como una manera de gobernar, donde el pueblo no tenía la oportunidad de generar manifestaciones ya que su tratamiento era unilateral.



La complejidad del conflicto en Bolivia fue toda una sucesión de muchos procesos no resueltos, que empezaron en 2016 con el irrespeto del voto del 21 de febrero y pasó de ser un conflicto a ser una crisis.



Lo malo es no se determinó un objeto o el interés de la ciudadanía que participó de la protesta cívica, lo que dificultaba su resolución y se debió analizar las probabilidades de lo que podía suceder después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. En ese momento surgieron nuevos conflictos con otros intereses y se buscaba satisfacer las necesidades de ambos lados; quizás se hubiera tenido menos muertos.



¿Qué se viene ahora? ¿Qué cree que puede pasar?

La etapa posconflicto es aún más compleja y traumática que el mismo conflicto porque no somos muy pacientes y queremos que las cosas se resuelvan rápido. El Gobierno de transición tendrá la tarea de devolver la institucionalidad a las organizaciones e instituciones del Estado, tarea que no será fácil.



Es importante que la ciudadanía sea responsable y consciente del aporte que debe dar para reconstruir el país que está totalmente en la etapa posconflicto, debe verse su capacidad de pedir, pero también de dar en el entendido que hay otro grupo poblacional que también requiere que se preste atención a sus necesidades.



Se viene un nuevo proceso electoral que puede convertirse en otra hecatombe para los bolivianos por los sistemas e intereses en administrar el aparato de servicio público, lo que debemos hacer como ciudadanos es analizar cuáles son aquellos programas de gobierno que se ajustan a la situación del país.



Varios países de Latinoamérica han estado convulsionados, ¿por qué ocurre esto?

Yo creo que tiene relación con el Foro de Sao Paulo. Existen algunos procesos que tienen este plan de desestabilización de los gobiernos constituidos. Chile se calmó y su conflicto comenzó por un aumento en el precio de la tarifa del servicio del metro, un hecho que pudo resolverse sin mayores problemas; nada justifica la violencia que se imprimió en la represión de las manifestaciones, pero en realidad si vemos con claridad, todo fue un suceso violento.



También creo que los levantamientos que ocurrieron en algunos países formaban parte de mecanismos estratégicos para minimizar lo que sucedía en Bolivia.



Además, se trataba de medir fuerzas entre bloques de izquierda y de derecha, ya que considero que fueron mediciones del comportamientos de las masas en diferentes realidades, en un contexto donde la izquierda perdió Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, pero recuperó Argentina.



El general William Kaliman fue conocido por ser defensor del proceso de cambio. ¿Por qué cree que sugirió la renuncia de Evo Morales?

Tengo entendido que las manifestaciones del general Kaliman en favor del denominado proceso de cambio y de Evo Morales fueron impuestas. El Gobierno del MAS aplicó un sistema impositivo que quebró todas las instituciones del Estado.



Creo que toda la cúpula militar hizo un trabajo excelente, centrado principalmente en precautelar la seguridad de las unidades policiales donde algunos grupos habían sustraído armamento e insumos químicos antimotines, poniendo en riesgo a la población.



La decisión del general Kaliman de sugerir la renuncia del expresidente fue correcta, ya que se ciñe a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Constitución Política del Estado, ya que Evo Morales era el capitán en jefe de las FFAA y siendo su subalterno no podía exigirle nada, por ello sugirió que renunciara a la Presidencia.



¿Kaliman debió quedarse al mando del Fuerzas Armadas?

Los asesores de la presidenta Jeanine Añez determinaron que lo más saludable era que ellos se fueran a descansar, ya que sabían que se venía un proceso difícil y los militares estaban desgastados emocionalmente por toda la presión y los cuestionamientos. Por lo que los miembros de la cúpula militar presentaron sus renuncias y la jefa de Estado las aceptó.





PERFIL





Javier Calderón nació en Bolivia. Es consultor, estratega, capacitador y coach Internacional en las áreas de negociación, liderazgo, manejo y prevención de conflictos, mediación, persuasión, conversaciones difíciles, comunicación e influencia estratégica.



Estudio Auditoria en la UMSA, y Ciencias Navales en la ENM.



Realizó estudios de postgrado en ICS - USA, MBA y en el CEPENA (Planeamiento de Tácticas y Estrategias). Realizó cursos en resolución de conflictos y mediación en la Facultad de Derecho de Harvard.