Artículos sobre libertad de expresión son recursos de victimización

El Diario.- Los artículos 11 y 12 del proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales, referidos a la libertad de expresión y prensa, respectivamente, son solo maniobras distractivas y parte de un plan que busca la victimización de los exgobernantes, dijeron dos periodistas consultados por EL DIARIO.



La madrugada del viernes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovechó su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar en grande y detalle con más de dos tercios, el proyecto de ley que es cuestionado por ser considerado como un intento de buscar la impunidad de Evo Morales y otras exautoridades, por lo cual la presidenta Jeanine Áñez ya adelantó que lo vetará.



El periodista Iván Rada, director y editor general del portal digital VisorBolivia, manifestó que la inclusión de los artículos referidos a la libertad de expresión y prensa, son solo parte de un plan de victimización a escala social, jurídica, mediática, entre otras, que buscan hacer creer que en Bolivia no se respetan derechos fundamentales.



“Los casos de reporteros amarillistas argentinos, criticados por su sesgo informativo durante los conflictos, el cierre de señal de teleSUR por proveedores privados de tv cable o el hecho que un caricaturista de un impreso haya asumido una línea política con su autocensura, no son temas de vulneración a la libre expresión sino parte del planificado contraataque victimista que bien aprovechan los residuos masistas”, aclaró.



Manifestó que el artículo 12 referido a la “libertad de prensa” pide al Gobierno dejar difundir todas las imágenes y testimonios tomadas durante los conflictos, y una prueba clara que no existe ninguna censura de contenidos es la venta de DVDs en El Alto, con ediciones que siguen fomentando el odio y la confrontación, que además se pasan en canales y radios locales de esa urbe.



“Sobre la censura real, vale recordar cómo coartaron el ejercicio periodístico en Porvenir, con la toma de un canal y la desaparición de imágenes; la declaración de investigación en reserva para limitar las opiniones o testimonios de personas como el caso terrorismo; la censura a los vídeos de redes en los canales de televisión sobre las últimas horas del viceministro Illanes; o la amenaza del entonces viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, que dijo “hay que cerrar el canal” donde transmite Carlos Valverde, luego del escandaloso caso Zapata. Esas sí fueron acciones concretas contra la libertad de expresión que el masismo aplicó en sus 13 años de régimen totalitario. No tienen moral para pedir garantías sobre algo que ellos violaron o que simplemente no comprenden fuera de su estrategia política ideológica del doble discurso”, apuntó.



El periodista y expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, manifestó que el proyecto de ley propuesto por legisladores del MAS no busca proteger la libertad de expresión ni de prensa, sino que usa algunos elementos solo para distraer, ya que el único fin es la impunidad de algunas personas que presumiblemente cometieron delitos.



“Es una mea distracción el hecho de meter dentro de un corto jurídico, algunos elementos que tienen que ver con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE), es simple y llanamente una maniobra distractiva respecto del propósito principal que es la protección y la impunidad para algunos servidores públicos que presumiblemente han cometido delitos”, apuntó.



En esa línea dijo que en Bolivia existe libertad de expresión, mismo que se va recuperando de apoco, después de que el gobierno de Evo Morales censuró a los medios de comunicación.



“Hemos recuperado la libertad de expresión y prensa después de un largo periodo en el que el amedrentamiento, la persecución y una visión absolutamente errada de los gobernantes habían limitado grandemente”, dijo.



Apuntó que luego de varios años, se va recuperando la pluralidad y la tolerancia en los medios de comunicación.



“El exgobierno ha ejercitado la censura a través de dos vías, una directa que tiene que ver con una persecución judicial y la segunda con la restricción de todo el avisaje gubernamental que el gobierno de Morales lo ha asignado de manera prevendal”, refirió.



Asimismo, sostuvo que una prueba clara de que en Bolivia existe libertad de expresión es que grupo de argentinos liderados por Juan Grabois, vinieron al país para tomar declaraciones de un solo lado y actuando únicamente bajo el amparo de la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, declarada afín al proceso de cambio de Evo Morales.



Vargas, a tiempo de aclarar que en ningún momento se censuró a Grabois, rechazó el trabajo que vinieron a hacer porque hicieron una distorsión grosera e interesada de la realidad, sin respetar la soberanía de nuestro país. “Han venido ellos a emitir criterio y a desfigurar la realidad desmereciendo un Gobierno constitucional y pintando un escenario que tiene que ver con intereses grupales y políticos que pueden tener Grabois y sus amigos respecto del gobierno de Argentina”, puntualizó.