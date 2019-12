MAS descarta invitados, critica a exministros y anula Conalcam







08/12/2019 - 09:08:30

Los Tiempos.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió apostar por la renovación para encarar el proceso electoral de 2020. El ampliado nacional realizado ayer en Cochabamba tomó decisiones cruciales: en adelante ya no habrá candidatos invitados, se nombró jefe de campaña a Evo Morales, se apostó por la unidad de las organizaciones y se hizo una dura crítica a los exministros de Estado y otras exautoridades, así como los actuales senadores y diputados.



El MAS también decidió anular la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que en su momento fue el brazo operativo del Gobierno del expresidente.



En las conclusiones leídas por el dirigente Rodolfo Machaca, el MAS resolvió mantener la unidad de los movimientos sociales, designar a Evo Morales como jefe de campaña, exigir a la ALP un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez e interpelar a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por la violencia en Senkata y Sacaba.



También se determinó conformar una comisión para preservar derechos humanos, defender la vigencia de la sigla del MAS, exigir a la ALP la celeridad en la designación de vocales electorales, instruir ampliados departamentales para elaborar la estrategia electoral y designar posibles candidaturas.



Además decidieron dar continuidad a la agenda 2025 y la inmediata aprobación de la ley de garantías a la ALP, para lo que se dio un plazo de 72 horas que correrá desde el lunes.



La anulación de Conalcam no fue puesta en las resoluciones, pero ya es un hecho que desaparecerá, así como las coordinadoras departamentales por el cambio (Codecam) y los delegados políticos, mientras que continúa vigente el Pacto de Unidad.



El secretario de comunicación del MAS, Gualberto Arispe, explicó que hubo críticas de las bases al Conalcam, porque “no ha habido firmeza” en los dirigentes.



“El pueblo ha evaluado y nosotros hemos sido autocríticos, los dirigentes han aceptado y claramente se dijo ahora ya no existe la tal Conalcam, existe la dirección nacional que a nivel nacional se va a coordinar y tampoco hay delegados políticos departamentales. Ahora los dirigentes departamentales serán los responsables junto con los sindicatos”, dijo.



En varias intervenciones la crítica contra Conalcam fue dura. El presidente del MAS en Cochabamba, Rimer Ágreda, dijo que Conalcam fue “agencia” de pegas para organizaciones que al final ni siquiera defendieron el proceso de cambio.



Conalcam estaba conformada por gremiales, fabriles, comerciantes, mineros y otros sectores afines al MAS pero que no militaban.



El MAS decidió hacer una renovación total, pero dejó esta tarea a sus departamentales y les recomendó que primero se trabaje el tema electoral y de candidatos.



El partido de Evo Morales decidió postergar hasta el próximo ampliado la designación de binomio presidencial. Arispe explicó que el próximo evento se realizará en un mes y que en ese tiempo las organizaciones deberán consensuar con sus bases.



Entre los precandidatos están Luis Arce, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra.







DATO



Evo habló a sus bases desde Cuba



En un contacto telefónico que fue celebrado por los más de 10 mil asistentes, el expresidente Evo Morales habló en el ampliado del MAS pidiendo unidad y resistencia, y aseveró que “volverá muy pronto” y que ganarán las elecciones próximas.



“Cualquier momento, quiera o no quiera la derecha, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pronto voy a estar en Bolivia para que juntos enfrentemos las elecciones y las ganemos como siempre lo hemos hecho”, dijo Morales.