Separación de Camacho y Pumari: Escenario electoral toma matiz disperso y denso







08/12/2019 - 07:56:05

El Diario.- Tras el anuncio del expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que irá como candidato a la Presidencia sin el líder cívico de Potosí, Marco Pumari, el analista político, Marcelo Silva, manifestó a EL DIARIO, que esta separación marca una movida muy importante en el escenario electoral.



Manifestó que Camacho tiene que reconfigurar la posibilidad de ser acompañado por un binomio que en algún momento Pumari representaba como las dicotomías más importantes en este proceso electoral.



“Pumari representa la acción, la inducción de lo nuevo en el ámbito político, por esa razón se convertía en una especie de ‘vedet’, porque todos los partidos lo quieren y Camacho lo quería”, apuntó.



Asimismo, dijo que la posibilidad del binomio Camacho – Pumari representaba la unión oriente – occidente, que en este momento necesita un proyecto político equilibrado.



“Al parecer la agenda política que tenemos hoy día nos viene de oriente, y eso marca el hecho de que se necesita figuras y consolidar un proyecto que también venga de occidente, en ese sentido Pumari era una pieza muy importante en el ámbito de la pulseta electoral”, puntualizó.



Manifestó que en la composición del binomio, la presencia de Pumari era excelente porque es indiscutible la ascendencia quechua que tiene y el origen mismo de representación occidental, de una nación que ha tenido una inducción política en este tiempo bastante importante, como es la nación quechua.



“La posibilidad de que Pumari sea mucho más moderado que Camacho, lo hacía más votable porque la gente es conservadora en el ámbito de la votación. Camacho ahora tendrá que reinventarse la posibilidad de una candidatura que puede añadir el tema género, tendrá que buscar una mujer que reúna las mismas características de Pumari, occidental, indígena, que haya participado en el ámbito de la movilización, etc.”, aseguró.



CAMACHO



En una entrevista con el programa Detrás de la Verdad de Gigavisión, el excívico anunció que el viernes tomó la decisión de ir sin Pumari y que el líder potosino tiene ahora la libertad de decidir si va o no a las elecciones, pero con otro binomio.



“Decidimos que lo mejor es que yo vaya solo. Él determinará si va, o en qué lugar va en las elecciones”, dijo Camacho.



Camacho aclaró que queda en buenos términos con Pumari, ya que los une una amistad forjada durante las protestas que obligaron a Evo Morales a salir del poder, pero que era necesario dar una “certidumbre” al país sobre esta candidatura.



PUMARI



El líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, aseguró que aún no define si irá como candidato a la Presidencia ya que esa decisión es institucional.



Pumari manifestó que el último contacto que tuvo con Camacho fue el martes y había pedido un poco de paciencia ya que no podía asumir ninguna decisión sin consultar a sus bases.



“Sin escuchar mi posición se tomó la decisión, de una manera personal. Las instituciones y organizaciones de Potosí debían analizar la situación y mi postulación en torno a estas nuevas elecciones, tenía esa obligación moral con el pueblo potosino para tratar este tema. Me sorprende la decisión de Luis Fernando Camacho”, dijo Pumari en una entrevista con radio Fides.



Consultado sobre si será candidato, reiteró que eso lo debe decidir la institucionalidad potosina, que se reunió la tarde de ayer.



Pumari agregó que la decisión de Camacho no los convierte en enemigos, ya que siempre los unirá el lazo de haber luchado juntos por la democracia.



“Suerte, te deseo todo lo mejor en este momento, jamás va a existir rencor contra con una persona que ha luchado conmigo de manera conjunta, hoy me toca también tomar mi decisión, espero el entendimiento también por parte de él”, dijo Pumari.