Dos fiscales aprehendidos por fuga del informático del fraude en el TSE







07/12/2019 - 21:38:21

Los fiscales de Materia Ronald Chávez y Mónica de la Riva fueron aprehendidos este sábado por orden del Fiscal General del Estado, porque no ejecutaron la orden de aprehensión cuando el informático del fraude electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán, se presentó a declarar, no fue detenido y el pasado jueves huyó de Bolivia.



El fiscal Edwin Enriquez informó que la instrucción llegó al Ministerio Público de La Paz y se ejecutaron las aprehensiones en horas de la mañana para que ambas autoridades - integrantes de la comisión de fiscales que investiga el fraude del Tribunal Supremo Electoral (TSE) - presten declaraciones informativas.



La Fiscalía de La Paz levantó cargos contra Chávez por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias; y contra la fiscal De la Riva, por uso indebido de influencias al haber sido la esposa del informático Martínez Beltrán.



Enríquez manifestó la fiscal tenía conocimiento de la orden de aprehensión contra su marido y al estar en permanente contacto con Chávez, favoreció su salida cuando el informático se presentó a declarar y este jueves huyó del país.



Dijo que la fiscal expresó su disposición a cooperar con las investigaciones y hacer que su esposo retorne a Bolivia. Por esa razón no se anticipó a señalar si pedirán la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva.



Aclaró que Martínez fue convocado en calidad de testigo, dentro las investigaciones contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, que en su mayoría fueron recluidos a las cárceles de San Pedro y Obrajes. Sin embargo precisó que la ausencia del informático no afectará al proceso de la investigación.



Se conoció que Sergio Martínez Beltrán fue identificado como el autor de la modificación de los resultados de las elecciones generales y tenía el respaldo de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para favorecer a la candidatura de Evo Morales.