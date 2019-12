Copa asegura que debate de Ley de Garantías no entorpecerá selección de vocales del TSE





07/12/2019 - 21:24:34

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aseguró el sábado que el debate del proyecto de Ley de Garantías en esa instancia legislativa no entorpecerá el proceso de selección y elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Ese proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara Alta para su revisión y aprobación, primero en la Comisión de Justicia Plural y luego en el pleno camaral.



"El senador Oscar Ortiz (presidente de la Comisión de Constitución) está llevando adelante el proceso de lo que son los vocales electorales y nosotros no queremos entorpecer este proceso (...). Hemos garantizado a toda la población boliviana que vamos a acompañar las elecciones nacionales y así lo vamos a hacer", dijo a los periodistas.



Ese proyecto tiene por objeto garantizar los derechos de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



Copa adelantó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en las cámara de Diputados y Senadores, hará un debate previo y "artículo por artículo" al documento aprobado.



"Convocamos nosotros a toda la población boliviana a que podamos tener mayor información de esta Ley de Garantías que en ninguno de los artículos menciona impunidad o poder justificarlo lo injustificable", señaló.



Legisladores de las otras bancadas en el órgano Legislativo denunciaron que el MAS busca proteger a exautoridades con esa ley.



"Las personas que hayan ido en contra de las normas serán juzgadas y los delitos son personales", agregó Copa.