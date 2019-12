Diputado de UD considera que la candidatura de Camacho no tiene futuro





07/12/2019 - 21:06:24

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, consideró el sábado que Luis Fernando Camacho es un gran dirigente cívico, pero dijo que su candidatura a la Presidencia no tiene futuro.



"Yo creo que Camacho como político es un gran cívico, pero empezó su carrera política muy mal, con muchos errores que lo único que provocará es el desencanto de los bolivianos", dijo a los periodistas.



Entre esos errores, Barral señaló la decisión de Camacho de apartarse del líder cívico de Potosí, Marco Pumari.



También firmar acuerdos con organizaciones políticas y partidos que no le ayudan en nada.



"No veo con gran futuro esa candidatura, por la manera y forma como se ha manejado esta prometedora candidatura de Camacho-Pumari", sostuvo.



Camacho descartó a Pumari como compañero de fórmula para las elecciones generales 2020.



"Él tiene el interés de ir a la Presidencia, yo no puedo jugar con lo que ya hice y digo que no puedo jugar porque ya hicimos un compromiso, y hay algo que no voy negociar nunca, es los principios por lo que nos tenemos que regir durante todo el proceso", dijo.



Por su parte, Pumari señaló que la decisión de Camacho no los convierte en enemigos.