Suman triunfos en condición de local y visitante: No dan tregua Wilster, Bolívar y el Tigre





07/12/2019 - 09:06:36

El Día.- Wilstermann, Bolívar y The Strongest no dan tregua en el Campeonato Clausura, los tres planteles buscan consolidarse en el primer puesto del torneo, objetivo que buscan partido a partido. Entre este sábado, domingo y lunes se jugará la fecha número 20, para los tres equipos la jornada será muy dura, pues enfrentarán a rivales que están en la búsqueda de sumar o sumar para así acortar distancias con los equipos de arriba, es el caso de San José que visitará al aviador el domingo a las 17:15.



Victorias que los posicionan. Entre este miércoles y jueves se jugó la décima novena fecha del torneo, donde los tres equipos lograron vencer: La academia paceña superó a Destroyers por 3-2 en el "Tahuichi" Aguilera; en el mismo escenario el "aviador" se impuso a Blooming por 3-0; y el Tigre humilló a Sport Boys (7-0) en el Hernando Siles de La Paz. Con los resultados registrados los tres equipos siguen ocupando los primeros lugares de la tabla de posiciones: Wilstermann con 43, Bolívar con 42, y The Strongest con 38.



Nueva jornada. Este domingo en la ciudad de La Paz, el plantel de Bolívar jugará con Blooming a partir de las 16:00, el choque de celestes será más que complicado, pues la visita viene de perder en su casa y tiene complicaciones económicas pero los jugadores aseguraron que están concentrados solo en este compromiso en el que quieren sumar.



Otro partido complicado protagoniza los elencos de Wilstermann y San José a partir de las 17:15 en el estadio Félix Capriles.



Entre tanto, en la cancha del Ramón Aguilera Costas, de jugarán los elencos de Royal Pari y The Strongest desde las 19:30.



Premios internacionales. Bolívar es el único equipo boliviano que ya cuenta con un cupo internacional: por conseguir el título del torneo Apertura se aseguró la Libertadores 1.



El Clausura repartirá siete premios, que toma en cuenta la tabla acumulada. De momento están distribuidos de la siguiente manera: Wilstermann obtendría la Libertadores 2 si es que logra el título en este torneo; The Strongest ocuparía la Libertadores 3; Nacional Potosí Libertadores 4; San José sería Sudamericana 1; Blooming Sudamericana 2; Oriente Petrolero Sudamericana 3; y Always Ready Sudamericana 4.



El castigo. Aurora (37), Destroyers (35) y Sport Boys (34), son los equipos comprometidos con el descenso de categoría.