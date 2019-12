César Farías confiesa que le preocupan los dos primeros partidos de las eliminatorias para Catar 2022







07/12/2019 - 09:05:11

El Deber.- El director técnico de la selección boliviana, César Farías, manifestó que su preocupación en las próximas eliminatorias para Catar 2022 son los dos primeros partidos. “Uno de esos dos seguramente será en casa y esperemos que seamos dominantes para sacar provecho con los jugadores de experiencia en ese momento”, manifestó Farías este viernes en Santa Cruz. El sorteo será el 17 de diciembre en Paraguay.



El venezolano aseguró que el foco de preparación de la Verde está en el rendimiento colectivo. “Como le dije anoche a Marcelo Martins, aquí no tenemos a ningún jugador que nos va a salvar, a Bolivia la salvará el trabajo colectivo”, sentenció.



El DT agregó que si un jugador no está pasando por un buen momento será reemplazado por otro, más allá de la experiencia que pueda tener en eliminatorias o en partidos internacionales. “El desarrollo de un trabajo se trata de que cuando no estén tus piezas fundamentales poder tener un artista (futbolista) que te aporte a ese trabajo colectivo”, indicó.



La sub 20 en la mira



Los jugadores de la selección que participarán en el preolímpico a disputarse en Colombia del 18 de enero al 9 de febrero serán tomados en cuenta en la absoluta de acuerdo a su rendimiento en ese torneo. “Veremos quienes sobresalen en el preolímpico”, señaló. La nómina de los seleccionados la dará a conocer el 2 de enero.