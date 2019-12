El Toro busca salir del último lugar







07/12/2019 - 08:59:21

El Día.- Al plantel de Sport Boys "se le vino la noche", pues pasó a ocupar el último puesto de la tabla el Campeonato Clausura y está seriamente comprometido en la zona del descenso directo. Para el técnico Mauro Blanco la tarea es muy complicada, ya que para salir del mal momento debe apostar por los puntos que queda por jugar, caso contrario el plantel perderá la categoría, no menos cierto es que las diferencias de puntos entre los últimos del tablero no son abismales. Este sábado recibe la visita de Nacional Potosí en el estadio Gilberto Parada, de Montero (15:00).



En zona roja. Al igual que el resto de los equipos profesionales, el plantel de Sport Boys jugó 19 partidos de los cuales solo venció en cuatro ocasiones y empató en cinco, el resto de los encuentros perdió por lo que sumó 11 unidades, pero también perdió seis puntos en mesa, lo que los ubicó en el último lugar de la tabla acumulada que además define al siguiente descendido, si en este momento terminara el campeonato, Sport Boys perdería la plaza en la profesional.



Presentará variantes. Alberto Illanes director técnico del elenco potosino no podrá contar con equipo completo, pues los jugadores Miguel Quiroga y Marcos Andia, no podrán ser tomados por acumulación de cinco cartones amarillos y están suspendidos.



2-0 Antecedente

El 16/05 fue la última vez que se enfrentaron en Santa Cruz. Venció el Toro.



Sport Boys al borde de perder tres puntos más



El clima se le podría nublar más a Sport Boys. Hasta este viernes tenía que cancelar las deudas a los porteros Jorge Ruth y Said Mustafá.



El Triubunal de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) estaba reunido hasta el cierre de esta edición, para determinar la resta de puntos debido a que el club aún no había cumplido con el pago.



Recordar, que el Toro ya sufrió la quita de tres puntos por este caso.



Sport Boys tienen que cancelar a Ruth la suma de 15 mil dólares y a Mustafá 17 mil. En los pasados días el presidente del club Aurora y miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, Jaime Cornejo pidió la quita de puntos al Toro, ambos equipos comprometidos con el tema del descenso.