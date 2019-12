Exfiscales, exjueces y exfuncionarios figuran como postulantes al TED







07/12/2019 - 08:10:49

Los Tiempos.- La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALDC) recibió la documentación de 338 postulantes para cuatro vocalías del Tribunal Electoral Departamental (TED).



Entre los aspirantes aparecen personajes conocidos como el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Cesar Cabrera, la exfiscal y exjueza Nuria Gonzales, la exrepresentante del Consejo de la Magistratura, Delina Zurita, y el exrepresentante del Ministerio de Transparencia, Jhonny Ledezma.



Las postulaciones se recibieron hasta las 20:00, respetando a todas las personas que estaban en ambientes de la Asamblea hasta antes de las 19:00. Posteriormente, se procedió a la apertura de los sobres desde las 21:00 en la sesión de la Comisión Primera.



Si bien no se estimo la cifra de postulantes a presentarse a la convocatoria , se esperaba que alcance a más de 100, sin embargo, esa cantidad se registró hasta el mediodía y en el transcurso de la tarde los candidatos al cargo continuaban entregando sus documentos.



Ante el notario de Fe Pública los interesados dejaron sus documentaciones en sobres cerrados que luego fueron aperturados para determinar si cumplían o no con los requisitos que se estableció en la convocatoria emitida el pasado fin de semana.



“Estamos contra el reloj, nosotros después de cerrar haremos la sesión a las 21:00 con la presencia de los invitados de instituciones cívicas, sindicales, el arzobispado, los empresarios privados, la Central Única de Campesinos y así las diferentes instituciones”, aseguró el asambleísta Daniel Torres.



La autoridad señaló que en esta jornada se entregará la lista de postulantes habilitados y que comprenderá únicamente a quienes hayan cumplido con los requisitos. Los demás serán depurados de la lista final, sin embargo, se tendrá un periodo para las impugnaciones.



Proceso



Entre el domingo y el lunes se va a recibir las impugnaciones para que los postulantes soliciten información sobre las observaciones que se hicieron”, afirmó.



El asambleísta dijo que el siguiente procedimiento es la consideración de las impugnaciones y luego se hará las entrevistas a los habilitados para elaborar un informe al Pleno.



Torres aseguró que luego de todo el procedimiento se emitirá un informe a los asambleístas para que estos lo aprueben por dos tercios y se envíe el documento final con las cuatro ternas para elegir a los nuevos vocales y que pasará para la última revisión ante la Cámara de Diputados.



La comisión que se encargará de la revisión y elección de las ternas para el TED está conformada por asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS).



En este sentido, Torres afirmó que la adscripción a la comisión sólo les otorga derecho a voz a los asambleístas que no son parte de esa instancia, sin embargo, la misma es “libre” y puede realizarse en cualquier momento.



Esta semana la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, designó a Ana María Villarroel como vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, quien cumplirá esa función por el lapso de seis años, según establece la normativa.