Fiscalía cita a Kaliman por caso de incumplimiento de deberes







07/12/2019 - 07:45:01

La Razón.- La Fiscalía del Estado citó al excomandante de las Fuerzas Armadas Willams Kaliman por el caso de incumplimiento de deberes planteado por un abogado presuntamente por negarse a sacar a las militares a las calles para frenar la convulsión social que golpeó al país tras la renuncia de Evo Morales.



“Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público a instancias de Benigno Omar Durán en contra de Williams Carlos Kaliman Romero por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes”, reseña la orden de citación fechada el 5 de diciembre a la que accedió ATB.



No obstante, no precisa la fecha ni la hora de la comparecencia. La Policía está encargada de entregar la citación, pero se desconoce el paradero del sinidcado y los últimos contactos con la prensa se dieron solo por teléfono.



El abogado y militar retirado Durán denunció en La Fiscalía al exjefe militar por su supuesta “inacción” durante las violentas protestas que sucedieron tras la dimisión de Morales a la Presidencia que hizo pública la tarde del 10 de noviembre.



“Si el Ejército hubiera salido después de la renuncia de Morales, se podrían haber evitado los saqueos y desmanes contra casas particulares y módulos policiales. Justamente por eso he realizado una denuncia por incumplimiento de deberes contra el general Kaliman, por su inacción”, señaló Durán.



En un contacto telefónico con la red ATB, el militar descartó ese extremo, aseguró que cumplió con todos los procedimientos pertinentes para autorizar el desplazamiento de uniformados, uno de ellos era que la Policía se declare rebasada y así lo hizo el lunes.



Para ese entonces, las violentas turbas en favor de Morales habían quemado varios edificios policiales. Noche antes, el 10, se calcinaron hasta quedar en chatarra los buses ediles PumaKatari en Chasquipampa y Achumani.



Kaliman anunció que se defenderá en las instancias pertinentes, descartó que haya huido del país como se especuló, negó haber recibido sobornos, y dijo que demostrará que sus acciones solo condujeron a la defensa de la democracia.



“Mi persona y el mando militar que han estado conmigo en todas las decisiones hemos actuado dentro del marco constitucional y la ley poniendo arriba cuidar la vida de las personas, de los bolivianos, evitar el enfrentamiento, traer la paz a Bolivia y principalmente mantener lo que ha costado a este país: mantener la democracia y que se siga un orden constitucional”.