Masistas divididos y cívicos en pugna en la definición de sus candidaturas

07/12/2019 - 07:02:27

Página Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) asiste hoy a su ampliado fraccionado y sumido en pugnas internas por liderazgos. Similar situación se percibe en el bando de los cívicos, que se disputan la candidatura a la Presidencia rumbo a los comicios 2020.



El MAS convocó para hoy a las 9:00, a un ampliado nacional para “renovarse”. El encuentro se realizará en el coliseo de la Coronilla de Cochabamba. En la cita -según declararon dirigentes en días pasados- se tenía previsto elegir al binomio para los comicios de 2020. No obstante, la pasada jornada indicaron que no se abordará ese tema.



“Es importante aclarar que es un ampliado de unidad, de estrategia, en el que se trazarán las líneas rumbo a las elecciones. Mañana (hoy) no vamos a elegir a ningún candidato”, declaró el dirigente cocalero Leonardo Loza.



Esa declaración se dio luego de que el exministro Luis Arce saliera del país a México, donde le concedieron asilo. Arce es uno de los líderes del MAS que se perfila como candidato.





El concejal Jorge Silva aseguró que “urge” una renovación y refundación del MAS tras la salida de Morales a México, donde se asiló el 12 de noviembre, y luego de la detención preventiva de su vicepresidente, Gerardo García, en la cárcel de San Pedro.



El político sostuvo que el masismo “no tiene conductores”, y que por ello “hay un desbande” de declaraciones, actitudes y visiones diferentes al interior del MAS y de los sectores que lo sustentan.





“Por eso es importante la reunión de Cochabamba, porque a partir de ahí vamos a reponer el MAS, aprobando lineamientos para organizarnos, incluso hoy se plantea la refundación”, dijo Silva, quien admitió que esa tarea “será complicada”, porque cada organización buscará protagonismo y otros, aislarse.



Las fricciones también se dan entre legisladores del MAS. La diputada Concepción Ortiz denunció que en su partido “existen roscas”. Identificó a sus colegas Sonia Brito, Adriana Salvatierra, Valeria Silva y otras legisladoras como quienes no buscan consensos con legisladores ni organizaciones.



En el caso de los sectores sociales afines al MAS “hay un desbande”, pues unos decidieron desvincularse y otros pugnan por el liderazgo. Los cocaleros del Trópico, bastión del MAS, exigen que Andrónico Rodríguez tome las riendas del partido, mientras que la Csutcb y los Interculturales también demandan la dirección.



En tanto, organizaciones como la Federación de Cooperativas Mineras anunciaron que no asistirán al ampliado del MAS.



“La COB tiene una postura que, antes de la renuncia de Morales, nos preocupó. Entendemos que definirán si continúan en el Pacto de Unidad o se desvinculan”, expresó el concejal Silva.



Pugna cívica



El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exige que su ejecutivo Marco Pumari sea el candidato a la Presidencia. El segundo vicepresidente de esa entidad, Nelson Gutiérrez, afirmó que a Potosí le corresponde la postulación.



“Nosotros queremos a Pumari a la Presidencia. Potosí fue el primero en movilizarse por el litio y la democracia”, expresó Gutiérrez.



Esta semana, el excívico Luis Fernando Camacho confirmó que será candidato presidencial y pidió a Pumari que decida si lo acompañará como postulante a la vicepresidencia.



Jhonny Llally, exdirigente de Comcipo, afirmó que “de Potosí debe salir el candidato a la Presidencia”, porque en 2010 esa región paró 19 días; en 2015, 27 días; y este año, 38 días por el litio, la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales. “No conozco a Camacho, jamás hablé con él. No sé qué ideología tiene. Pumari debe estar acompañado de personas que valoren este mundo”, manifestó Llally.



Gutiérrez anunció que hoy en consejo consultivo, convocado para las 17:00, Comcipo ratificará su respaldo a Pumari, quien deberá decidir si va como candidato a la Presidencia o acepta la invitación de Camacho.