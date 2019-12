Huyó de Bolivia el asesor de los vocales del TSE que manipuló datos de las elecciones







07/12/2019

El Deber.- Como Sergio Daniel Martínez Beltrán fue identificado el informático que, avalado por algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) modificó los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, para favorecer al Movimiento Al Socialismo (MAS). El hombre, que ya estuvo en días pasados en la Fiscalía de La Paz para declarar, huyó del país el jueves luego de ser identificado, en el informe final del "Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales en Bolivia" de la Organización de Estados Americanos (OEA), como el autor de la manipulación informática.



La identidad del asesor fue revelada por director de la empresa Ethical Hacking, contratada para auditar la elección. Álvaro Andrade también dijo que generó problemas, porque apareció primero como funcionario del Servicio de Registro Civil (Sereci), pero cuando se le negaba información, se presentaba como asesor de la sala plena. “La presidenta del TSE y los vocales lo respaldaron”, afirmó en una entrevista con Telepaís, de Unitel.



Martínez tenía una orden de aprehensión en su contra, que recién fue notificada este viernes a Migración para evitar que saliera del país. Pero el sujeto se adelantó a la Fiscalía y el jueves abandonó Bolivia. "Según el flujo migratorio, el 5 de diciembre salió por Desaguadero, a las 17:09. Si la Fiscalía habría cumplido su función de informar oportunamente la orden de aprehensión, él no hubiera podido salir del país", lamentó el director de Migración, Marcel Rivas.



Pese a que el informe de la OEA indica que no trabajaba para ninguna entidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ni en las empresas NEOTEC Ltda -encargada del soporte técnico del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)- y Ethical Hacking, una declaración jurada de bienes y rentas del propio Martínez indica que ingresó a trabajar en el TSE el 8 de octubre, 12 días antes de las Elecciones Generales del 20 de octubre.



En las gestiones 2016 y 2017 trabajó en el Instituto Nacional de Estadística (INE) como director de informática, según consta en su cuenta en Linkedin.



El informático hizo configurar la máquina Linux AMI Virtual externa para tener acceso al sistema informático con la que se procesaba información electoral. Según los testimonios del director de Ethical Hacking, Martínez se negó a trabajar en el ambiente autorizado para tal fin y lo hizo en un lugar desconocido, sin ningún tipo de supervisión.



Fiscalía tomó declaraciones a Martínez



El 27 de noviembre, el fiscal Ronald Chávez, asignado al caso de presunto fraude electoral, declaró a los medios: "Tenemos dos órdenes de aprehensión, una anulada, y ya se presentó a declarar esta persona. Es el señor Martínez, que habría ingresado a trabajar recién en fecha 8 de octubre, en ese entendido nos ha colaborado con la investigación. Obviamente está investigado, pero no correspondía cautelarlo".