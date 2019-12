El MAS espera lograr consensos antes de la aprobación de la Ley de impunidad como fue denominada por la oposición







06/12/2019 - 21:12:27

La Paz, dic (ABI).- La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo el viernes que espera lograr consensos en la Cámara Alta antes de la aprobación del proyecto de Ley de Garantías y aclaró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no busca reactivar los conflictos en el país.



"Estamos a la espera de la remisión de este proyecto de la Cámara de Diputados a Senadores para que nosotros lo podamos agendar en la semana (entrante)", dijo a los periodistas.



Ese proyecto, aprobado esta jornada en la Cámara de Diputados, tiene por objeto garantizar los derechos de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



"Este proyecto de ley tiene base y puntos importantes dentro del acuerdo que se ha llegado en Palacio Quemado entre las organizaciones sociales (...) y el Gobierno transitorio. Este proyecto de ley ratifica estos acuerdos que han llegado ellos", argumentó Copa, del MAS.



El Gobierno transitorio asegura que ya atendió las demandas de organizaciones afines al MAS, a propósito de la abrogación del Decreto 4078, referido a la participación de militares en los operativos de restauración del orden público; y la indemnización para las víctimas fatales y heridos en las jornadas de protestas.



El MAS promulgará la cuestionada Ley de Garantías si la Presidencia del Estado veta esa norma, afirmó el viernes el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.



"Yo no me voy a apresurar a dar una respuesta respecto a es tema. Voy a espera que llegue a la Cámara de Senadores, nosotros debatiremos artículo por artículo, porque entiendo que habido modificaciones y de ahí nosotros sacaremos una respuesta. Voy a esperar la voluntad política del Gobierno de transición respecto a esta ley", dijo Copa.