Diputado afirma que exministro Arce huyó del país para no rendir cuentas sobre manejo de recursos públicos





06/12/2019 - 20:40:25

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, afirmó el viernes que el exministro de Economía, Luis Arce, huyó del país para no rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos durante los casi 14 años del Gobierno del expresidente Evo Morales.



"Es otro exministro más que escapa, que se suma a muchos ministros que han huido del país", dijo a los periodistas.



Arce dejó este viernes el país para asilarse en México, donde ya se encuentra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes renunciaron el 10 de noviembre en medio de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron un fraude electoral.



Funcionarios denunciaron que el Banco Central de Bolivia (BCB) desembolsó más de 500 millones de bolivianos a tres entidades estatales días antes de que Morales dejara la Presidencia.



"En este caso haya serias observaciones, esos 500 millones de bolivianos se han desembolsado en esos momentos donde ha habido una convulsión social. Consideramos que él (Arce) se está escapando por no rendir cuentas sobre esta denuncia", agregó Barrientos.



En contrapartida, Arce afirmó que dejó el país con la "satisfacción del deber cumplido" como ex Ministro de Economía y para continuar con su tratamiento médico.



"Esto no es un adiós sino un hasta muy pronto, salud mediante volveremos en un futuro cercano para continuar aportando", señala la carta de despedida de la exautoridad.