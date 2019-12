Lizárraga afirma que Dávila podrá defenderse porque la justicia es independiente







06/12/2019 - 16:32:29

La Paz, ABI.- La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, aseguró el viernes que la exgerente de la Editorial del Estado, Amanda Dávila, podrá asumir su defensa en el caso de esa entidad estatal porque en la actualidad el país cuenta con una justicia independiente y no existe presión ni del Ejecutivo ni del Legislativo.



"Que la justicia diga. Decirle a la señora Amanda Dávila que ahora sí tenemos una justicia independiente, que ahora sí ella se va a poder defender en esta justicia independiente, sin la presión del Ejecutivo, sin la presión de ningún legislativo, sin la presión dictatorial de ninguna autoridad", dijo en conferencia de prensa.



Ayer, Lizárraga reveló que la Editorial del Estado, a cargo de Dávila, fue utilizada para producir material destinado a la campaña electoral del expresidente Evo Morales con recursos de los bolivianos, por lo que anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.



Sin embargo, Dávila anoticiada de la denuncia aseguró que habrían fabricado pruebas para acusarla por un "odio político" contra quienes fueron acompañantes del expresidente Evo Morales.



La Ministra de Comunicación, informó ayer, que se detectó órdenes de trabajo, afiches, agendas y calendarios del MAS-IPSP y que esos materiales eran facturados a diversos ministerios y pagados por los mismos.



"Usted señora Amanda Dávila va a tener toda la oportunidad y las garantías de defenderse de todas estas acusaciones que han sido presentadas por el gerente ejecutivo de la Editorial del Estado, todas las garantías van a tener", insistió Lizárraga.



Así también conminó a la exgerente de la Editorial del Estado a que demuestre que no es responsable de los hechos por los que se la acusa y presente descargos correspondientes ante las autoridades jurisdiccionales.



"Usted demuestra que no es responsable de ningún tipo de irregularidad, entonces, tiene que estar tranquila, no se le ha montado absolutamente nada", añadió.