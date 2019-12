Juan Claudio Lechín regresa al país, tras ser víctima de persecución política durante el Gobierno de Morales







06/12/2019 - 12:45:23

La Paz, ABI.- El escritor boliviano, Juan Claudio Lechín, retornó el viernes a Bolivia y denunció que sufrió una "violenta, terrible y costosa" persecución política durante el Gobierno del presidente Evo Morales, por denunciar la presencia de cubanos y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el país.



En una conferencia de prensa, luego de ser recibido en la Casa Grande del Pueblo por la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, Lechín recordó que fue "acosado" y hasta "amenazado de muerte" por la administración de Morales, razones por las que tuvo salir del país.



Dijo que su "calvario" comenzó a sentirse cuando tuvo que defender a su hijo ante la justicia por un incidente particular, en el que la influencia política dilató ese caso.



"Realmente desde que hicimos la huelga de los dos tercios el primer año del Gobierno de Morales sufrimos una persecución durísima, nos acosaban en la casa, nos amenazaban por teléfonos de muerte, etc. lo normal que hizo el régimen anterior", denunció.



Lechín presentó esa denuncia dos días después que el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez creó el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos, durante los 14 años de Gobierno del expresidente Evo Morales.



El escritor boliviano recordó que, desde su exilio, en 2009, se dedicó a escribir artículos sobre la influencia cubana en Venezuela y Bolivia y denunciar el régimen de Morales ante el mundo.



"Pudimos salir del país el año 2009 y seguí trabajando desde el extranjero para denunciar la dictadura de Morales en todos los foros posibles y fui periodista en el Perú, (además) escribí más de 400 artículos en Colombia sobre Venezuela y sobre (la influencia de) Cuba sobre Bolivia", comentó.



Reveló que el Ministerio de Gobierno de Morales tenía una unidad que registraba todos los procesos judiciales para identificar a opositores a su régimen y perjudicarlos mediante mecanismos judiciales para camuflar la represión.



"No vengo a hablar solamente de mi caso, son muchos, porque hay una técnica en el Ministerio del Interior cuando estaba Morales", indicó.



Por otra parte, saludó los esfuerzos que realiza el Gobierno transitorio de Añez para restablecer la democracia y aseguró que la ciudadanía boliviana tomo conciencia de una manera masiva para cambiar su futuro.



"Este es un gobierno impecable y están haciendo todo lo correcto para restablecer la democracia, es una democracia muy joven, tiene que haber algún tipo de errores y defectos que se comenten, pero creo que la ciudadanía esta con ese gobierno", manifestó.