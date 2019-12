Trump sobre probable juicio político: Háganlo ahora, rápido







06/12/2019 - 08:53:08

VOA.- Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos.



El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit el jueves, diciendo "si me van a acusar, hágalo ahora, rápido para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a su actividad".





Fue un mensaje que llegó incluso antes de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenara a los líderes demócratas el jueves "proceder con artículos de juicio político" contra el presidente, declarando que Trump ha "abusado del poder de su cargo".



Pelosi, en una declaración breve pero dramática, sostuvo que el líder republicano había desafiado las normas de conducta presidencial, violando su obligación jurada de defender la Constitución de Estados Unidos al pedirle a Ucrania que inicie una investigación de uno de sus principales rivales demócratas de 2020, el exvicepresidente Joe Biden, para ayudarlo mientras se postula para la reelección.



"Los hechos son indiscutibles", dijo Pelosi. "El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional".



Pelosi le pidió al congresista Jerrold Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, dónde comenzaron las audiencias de juicio político el miércoles, y a otros presidentes de los comisiones demócratas, que redacten los artículos de juicio político.



Si bien Pelosi no mencionó ningún cronograma, la Cámara de Representantes controlada por los demócratas podría votar para acusar a Trump antes del receso navideño a fines de mes. Eso prepararía el escenario para un juicio en enero en el Senado de mayoría republicana, donde la condena y remoción de Trump de su cargo sigue siendo poco probable.



Trump sostuvo que tuvo "dos llamadas telefónicas totalmente apropiadas (perfectas)" con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, en una de las cuales solicitó la investigación de Biden, el trabajo de su hijo Hunter para una compañía ucraniana de gas natural y una teoría desacreditada de que Ucrania se entrometió en las elecciones de 2016, no Rusia, como concluyó la comunidad de inteligencia de EE. UU.



Su solicitud llegó en un momento en que estaba reteniendo temporalmente 391 millones de dólares en asistencia militar.