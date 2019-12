Desde WhatsApp llega el mate a todo el mundo







06/12/2019 - 08:41:02

Infobae.- Todo comenzó con la iniciativa de Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Zalucki, Emilio Panelli y Santiago Nasra, un grupo de argentinos conformado por diseñadores e ilustradores que como periodistas propulsaron el icono de la bebida típica de Argentina y América Latina.



El icono de la infusión ya forma parte del catálogo de WhatsApp, mismo que ya se ha extendido a lo largo del mundo tanto en móviles como en redes sociales.



Para los usuarios de las versiones de Android 10, iOS 13 y Windows 10 ya se encuentra disponible, aunque los desarrolladores han trabajado para que funcione también para quienes usan versiones anteriores de estos sistemas operativos.



El mate ya puede ser incluido en cualquier tipo de conversación, aunque en la versión web de WhatsApp aún no se puede ver, a excepción de que se haga uso de la versión de Windows 10 que lo incluye de facto.





Si se tratara de usar otro tipo de sistemas operativos para desplegar el icono del mate, sólo lograría apreciarse como un cuadrito, situación que balancea el hecho de que el Twitter sí esté disponible.



Otro dato curioso por compartir es que la cuenta de Twitter @emojidelmate_ok, fue la que los periodistas usaron para dar a conocer la propuesta de incluir al mate como icono en conversaciones de whatsApp.





El proyecto se presentó al Consorcio Unicode, mismo que en su momento fue publicando los pasos que se requerían para que el mate fuera incluido en la famosa app de mensajería.



Consorcio Unicode es de la codificación de los caracteres que se emplean en los sistemas informáticos, además de dar a conocer los listados que se incorporan a whatsapp.





La infusión es una bebida que hoy continúa trascendiendo fronteras y que deja huella en todas las plataformas a las que los usuarios de redes sociales y de móviles tienen acceso.





Algunas de las celebridades que estarán felices de que la yerba ya sea parte del catálogo de emojis de WhatsApp serán la ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton; la reina del pop, Madonna; sin duda, Richard Melville Hall, mejor conocido como “Moby”, el compositor de música electrónica estadounidense, quien además también lo vende en su tienda llamada “Teany”; Meg Ryan, Anthony Kiedis, vocalista de los Red Hot Chili Peppers y hasta el Papa Francisco.



Para todo sommelier de éstas deliciosas hojas, es un gusto a manera de producto exclusivo, por lo que contar con una manera de comunicar la necesidad de compartirlo y de beberlo lo hace una experiencia aún más internacional que transgrede fronteras, tiendas y boutiques para colocarse a la mesa de las conversaciones de todos sus fans en WhatsApp.





Fue hace unos días, el 30 de noviembre, que se celebró el Día Nacional del Mate en Argentina, conmemoración que se lleva a cabo desde 2015 y, no sólo eso, fue establecida también por la ley 27.117, además de aludirse a la conmemoración del comandante guaraní Andrés Guacurari y Artigas, quien fomentó la producción y la comercialización.



Como patrimonio gastronómico, dicha bebida proviene de la palabra quechua “matí”que significa calabaza pequeña o yerba usada como té, siempre será visualizado como la bebida servida en recipiente de bombilla (tacuarí) con mejor capacidad para combatir la sed.



Hoy, por arriba del té y del café, esta infusión es la nueva bebida a compartir entre los usuarios de WhatsApp.