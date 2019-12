Descartan candidatura de Jeanine Áñez para elecciones







Los Tiempos.- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, descartó ayer la posibilidad de que la presidenta Jeanine Áñez participe en las próximas elecciones generales como un día antes lo había denunciado el exministro Jerjes Justiniano.



“(Áñez) no va a ser candidata a presidenta; éste es un Gobierno de transición. Lo único que quiere este Gobierno es devolver la paz, unir a todos los bolivianos, tener elecciones limpias y transparentes”, aseguró Núñez.



Justiniano dijo el miércoles desconocer las razones de su destitución del cargo de Ministro de la Presidencia, pero dijo sospechar que la decisión obedece a que Áñez requiere a un hombre de su confianza en esa cartera de Estado, que maneja 2.700 millones de bolivianos para su campaña electoral.



Núñez negó ese extremo y respondió que “el pez muere por su propia boca”: si entró (al Ministerio) por el monto de dinero que mencionó, “quiere decir que él entró por eso, por los Bs 2.700 millones”. Además dijo que el presupuesto de ese Ministerio ya fue dispuesto por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).



También descartó que el Gobierno de transición se vaya a inclinar por un candidato, en alusión a Justiniano, que desde su cargo en el Ejecutivo expresó abiertamente su apoyo al candidato y excívico Luis Fernando Camacho.



“Este Gobierno no va a hacer política con ningún candidato y no va a apoyar a ningún candidato; éste es un Gobierno de transición responsable”, insistió.



Cuestionamientos



Justiniano fue destituido de forma sorpresiva del cargo, en medio de denuncias de haber influido en el caso de violación grupal en Santa Cruz (es abogado de uno de los acusados) y en el proceso contra el exalcalde de Warnes Mario Cronenbold.



Fue uno de los actores centrales en las negociaciones en La Paz y Cochabamba que terminaron por suspender las movilizaciones y protestas en apoyo a Evo Morales, que acabaron con varios muertos y otra cantidad significativa de heridos.







DATOS



Cambio en el Ministerio de la Presidencia. El martes, la presidenta interina Jeanine Áñez cambió a Jerjes Justiniano como ministro de la Presidencia, después de varios cuestionamientos que recibió por presuntas manipulaciones en la justicia y el Órgano Ejecutivo.



Núñez asume el cargo y deja Obras Públicas. Yerko Núñez, quien hasta el martes ejercía como Ministro de Obras Públicas, fue nombrado Ministro de la Presidencia.