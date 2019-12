Albarracín ve como un abuso que Camacho y Pumari usen la lucha cívica para brincar a la política







El Deber.- El pasado viernes (29 de noviembre) Luis Fernando Camacho dio un paso al costado en el liderazgo cívico cruceño para preparar su candidatura a la Presidencia de Bolivia. Tras su renuncia los reflectores se volcaron hacia Marco Antonio Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, en procura de saber si sería parte de la fórmula, como se rumorea en las calles y en las redes sociales.



Desde entonces hasta ahora, pese a que Camacho hasta le puso plazo a Pumari para que decida si lo acompaña como vicepresidente, no se ha definido quién será parte del binomio del excívico cruceño. El que los nombres de Camacho y Pumari suenen como fuertes opciones para la contienda electoral no es del agrado de otro de los líderes de las protestas ciudadanas que llevaron a la renuncia y huida de Evo Morales de Bolivia.



Waldo Albarracín, representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), cree que el "aprovechar ese cargo (dirigencia cívica) para brincar al cargo electoral es un abuso".



En criterio del también rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, será el pueblo el que se encargará de evaluarlos, pero dejó en claro que el Conade no levantará el pulgar en favor de las aspiraciones políticas de los cívicos.



"Nosotros no avalamos desde el Conade ninguna utilización distorsionada de lo que es la sagrada función cívica, porque se supone que ambas personas (Camacho y Pumari) se han presentado ante el país en representación de sus departamentos", sostuvo, en contacto con EL DEBER Radio.



El martes, Luis Fernando Camacho advirtió que si hasta el miércoles (ayer) Marco Antonio Pumari no se decidía en acompañarlo como vicepresidente para las elecciones de 2020, buscaría a una candidata mujer. Ha pasado el plazo y la espera continúa.



Luis Fernando Camacho aseguró que si Marco Pumari decide no acompañarlo en la carrera presidencial, no amargaría la candidatura del excívico cruceño. Hoy ambos se reunirán y lo definirán



A su vez, Pumari, durante su visita a Santa Cruz este fin de semana, le dijo a EL DEBER que la posibilidad de incursionar en el campo político estaba abierta y que de hacerlo lo haría con el exlíder cívico de Santa Cruz, pero que debía recibir el respaldo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y que para ello había pedido tiempo.



Comcipo ya adelantó que si su líder ingresa a la competencia por el sillón presidencial lo hará como candidato a presidente, por lo que ha convocado a un cabildo para este sábado 7 de diciembre, según publica el diario El Potosí, para definir siglas políticas y compañeros de fórmula.