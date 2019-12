Reciben a Bolivia en cumbre del Mercosur y Macri apoya a Añez







06/12/2019 - 06:15:17

Página Siete.- La canciller Karen Longaric fue recibida ayer en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). En esa cita, Mauricio Macri, presidente de Argentina, abogó por las elecciones en Bolivia y respaldó, además, a la presidenta transitoria Jeanine Añez.



En el encuentro, Longaric rechazó que en Bolivia haya habido un golpe de Estado y explicó que ante la indignación por el fraude en las elecciones del 20 de octubre , Evo Morales y Álvaro García Linera “renunciaron voluntariamente” y abandonaron el país.



“La renuncia de las exautoridades se debe a que durante más de 20 días, marchas pacíficas de la sociedad boliviana en su conjunto le pidieron al señor Evo Morales que deje el poder. La fuerza moral del pueblo obligó a éste a dejar la Presidencia”, afirmó la autoridad.



La Canciller explicó que el 12 de noviembre, Jeanine Añez asumió la Presidencia mediante el proceso de sucesión, establecido por la Constitución Política del Estado.



Longaric preguntó: “¿cómo podría describirse la situación como golpe de Estado, si la Asamblea Legislativa, conformada por más de dos tercios de representantes del partido del señor Evo Morales, continúa funcionando ininterrumpidamente y recientemente ha aprobado por unanimidad la ley de convocatoria a las elecciones generales?”.



La Canciller indicó que Añez no pudo asistir a la cita por el compromiso que asumió de llevar adelante las elecciones generales “más transparentes y libres de la historia de Bolivia”.



En su discurso, el presidente Macri afirmó que las elecciones son la única manera de canalizar la voluntad del pueblo boliviano. “Estamos siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la hermana Bolivia. Las elecciones son la única manera de canalizar la voluntad del pueblo boliviano”, manifestó el Jefe de Estado.



El mandatario argentino manifestó que valora “la respuesta y la responsabilidad que asumió la senadora Añez como presidenta a cargo de Bolivia”, y aseguró que espera que el mandatario electo de su país, Alberto Fernández, “oficialice” la labor que está llevando Añez.



Además del mandatario Macri, en el encuentro participaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, entre otros.



Argentina, Brasil y Paraguay -según la agencia EFE- expresaron su apoyo a la presidenta Añez. No obstante, la representación de Uruguay tuvo una postura contraria.



En la víspera al encuentro, en una reunión ministerial, el canciller de ese país, Rodolfo Nin Novoa, solicitó aplicar la “cláusula democrática” del Mercosur a Bolivia, lo cual -según la agencia española citada- no tiene cómo prosperar, dado que las decisiones de esa naturaleza en el Mercosur deben ser unánimes y ni Brasil y Paraguay lo respaldarían.



Ayer, Ernesto Talvi, integrante de la coalición que ganó las elecciones presidenciales en Uruguay, lamentó que el canciller saliente solicitará aplicar la “cláusula democrática” sin consultar con el gobierno entrante de Luis Lacalle Pou.



“Lamentamos que el canciller Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema de Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado’”, tuiteó el político.



Topolansky, vicepresidenta de Uruguay, calificó a la salida de Morales como “quiebre constitucional”. “En Bolivia no hubo un quiebre de la constitucionalidad”, afirmó Longaric.



“En los próximos meses, Bolivia tendrá el proceso electoral más libre y transparente de su historia. Los invitamos cordialmente a ustedes a acompañar estas elecciones”, agregó la Canciller nacional.



En la actualidad Bolivia se encuentra en proceso de adhesión al Mercosur.