Searpi refuerza 1.300 metros de defensivos para prevenir riadas

06/12/2019 - 05:59:50

El Deber.- La época lluviosa comenzó en noviembre, pero cuando más nos acerquemos a la estación veraniega, que oficialmente es desde el 21 de diciembre, las precipitaciones serán más frecuentes y más copiosas. La lluvia de ayer se originó por una circulación atmosférica que aportó aire húmedo de la Amazonia brasileña, asociado, además, a un frente frío del sur proveniente del norte argentino, dejando caer 70 milímetros de agua.



A decir de Cristina Chirinos, pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la de ayer fue una lluvia continua que provocó emergencia en algunos canales y barrios de la ciudad, la cual también originó la subida de nivel de los ríos Parapetí e Ichilo, y una pequeña crecida en el Piraí.



Precisamente, para soportar sin preocupaciones la estación lluviosa en la capital cruceña, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) ha construido un nuevo defensivo, tipo geotubo, de 1.300 metros, sobre la orilla de los barrios Ambrosio Villarroel y Las cabañas.



Por dicha zona se tiene previsto la construcción de un puente colgante, que unirá la capital con Porongo.





La hidróloga del Searpi, Vanesa Navarro, indicó que, con este geotubo, que es usado en EEUU como defensa de las olas del mar, se busca blindar la orilla del Piraí, evitando así posibles daños a los gaviones. “La próxima semana será inaugurado este nuevo tipo de defensivo hecho por el Searpi, en procura de resguardar la ribera del río Piraí”, anotó Navarro.



Percances



Según el Senamhi, la precipitación comenzó a las 5:00 y se prolongó hasta las 15:30 de ayer. La forma continua de llover provocó que, muy temprano, un micro se meta a un canal de drenaje situado en la avenida Tres Pasos al Frente, casi octavo anillo, el mismo que carece de barandas en el costado sur. El accidente no pasó a mayores, porque no llevaba pasajeros, solo el chofer, siendo auxiliado por efectivos de Tránsito.



En la misma área, en el distrito 7, producto de las conexiones cruzadas de aguas servidas del alcantarillado y de aguas pluviales, provocaron un potente chorro de agua que destapó la tubería, por lo que personal de la Cooperativa de Aguas de la Villa Primero de Mayo, colocó piedras grandes para paliar la emergencia.



De igual manera, en cada lluvia, por más leve que sea, se forma un curichi en uno de los carriles del octavo anillo proveniente de la Virgen de Cotoca. “Se acercan las lluvias fuertes, como vecinos tenemos que soportar el agua estancada, pues a la Alcaldía no se le ocurrió extender hasta acá un canal de drenaje”, reclamó Soledad Quispe, vecina de la zona.



A la lluvia se agregan los trabajos de bacheo de avenidas, que también causaron perjuicio en el tráfico vehicular. Uno de estos casos se registró en el tercer anillo externo y radial 26.



Otro lugar que se tornó casi intransitable durante la precipitación fue en la rotonda de la Madre India y segundo anillo, donde hay dos sitios cerrados debido a los arreglos del pavimento.



Pronóstico



Si bien el nivel del río Parapetí no alcanzó el máximo de cinco metros, como el año pasado cuando causó inundación en Camiri, la subida de ayer fue importante, llegando a un metro.



“El Ichilo tuvo subida de 9,1 metros, pero sus aguas no pasan por algún poblado importante, pues no hubo rebalse”, acotó Vanesa Navarro, del Searpi.



Si bien la lluvia solo se pronosticó para la víspera, se tiene previsto más precipitaciones para la noche del sábado y la madrugada del domingo.



“El fin de semana el clima estará inestable. Para hoy se espera cielo nublado con una temperatura máxima de 31ºC; pero el domingo se espera tormenta eléctrica y una baja del mercurio, debido a que habrá otro frente frío. Como dato curioso fue que ayer amaneció con 25ºC, pero al mediodía bajó a 17ºC”, agregó Chirinos.