Gobierno y Alcaldía reforzarán hospitales de 1er y 2do nivel







06/12/2019 - 05:57:31

EL Día.- El ministro de Salud, Aníbal Cruz, se reunió ayer con la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, para canalizar la asignación de recursos humanos que fortalecerá la atención en los centros médicos y hospitales de primer y segundo nivel.



Ministerio planea reforzar sistema "Tenemos infraestructura que ha construido el municipio con recursos propios y que tiene una proyección de más de 20 años, vamos a tratar que estos recursos humanos sean acorde a la realidad, no nos olvidemos que estamos haciendo una reestructuración de todo el sistema y de acuerdo a esto vamos a poder responder las necesidades", informó el Ministro.



Alcadía cruceña agradeció el recibimiento. La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, agradeció al ministro Cruz por la deferencia y declaró su conformidad porque las soluciones para atender la salud se darán de forma práctica y paulatina, acorde a las necesidades y urgencias, pero también reconociendo la realidad de un Gobierno transitorio que precisa hacer gestión. “Estamos agradecidos porque hemos encontrado apertura en el ministro de Salud y en ese marco estamos encontrando soluciones. Me siento satisfecha, es mejor siempre hablar las cosas de frente y aunque por lo pronto hay avances parciales, vamos a potenciar lo que tenemos en salud”, dijo Sosa.



Necesidades en Santa Cruz. En la ocasión la autoridad edil, presentó la urgencia para la dotación de 1.500 ítems con los cuales debería entrar en funcionamiento los 10 nuevos hospitales construidos en la capital cruceña. En la ciudad son 93 establecimientos de salud de primer y segundo nivel administrados por el Gobierno Municipal de Santa Cruz y su funcionamiento pleno permitirá alivianar la atención en el tercer nivel.



Buscarán solucionar problemáticas. Cruz dijo que el Gobierno transitorio subsanará parcialmente la demanda de ítems y que se sentarán las bases legales y estructurales para que las siguientes autoridades brinden una solución definitiva. El ministro de Salud agregó que el objetivo es elaborar una Ley de Salud para que esa cartera de Estado no responda a intereses políticos, sino técnicos con una política sanitaria adecuada y meritocrática.



1.500 items

es lo que se necesita para poner en funcionamiento 10 nuevos hospitales.



93 establecimientos

de primer y segundo nivel, son administrados por la Alcaldía Cruceña.