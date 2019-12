Desahucian a otros 2 buses y suben a 66 los Pumas perdidos







Página Siete.- Luego de una evaluación, la Alcaldía “desahució” a otros dos buses y ya suben a 66 los PumaKatari perdidos tras el ataque del 10 de noviembre a dos patios de la zona Sur. Los dos vehículos ya no podrán funcionar porque sus motores sufrieron daños irreversibles.



“Tenemos 16 buses que no han sido destruidos en su totalidad y que podían ser rehabilitados. Sin embargo, dos de ellos lamentablemente quedaron inutilizados. Entonces, la cifra de buses destrozados ha subido a 66”, informó ayer a Página Siete el alcalde de La Paz, Luis Revilla.



El burgomaestre explicó que los motores de los dos vehículos quedaron inutilizados luego del ataque. “Los demás se pueden resolver o cambiar los vidrios o la pintura. Pero cuando se daña irreversiblemente el motor ya no hay posibilidades de hacer algo”, agregó la autoridad.



Los buses dejaron de circular por la ciudad el pasado 4 de noviembre en medio de la convulsión social que exigía la renuncia de Evo Morales a la Presidencia por las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre. Las irregularidades fueron confirmadas en las últimas horas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).



El domingo 10 de noviembre -luego de la dimisión del primer mandatario- se registraron actos de vandalismo y violencia de parte de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Varios de esos grupos quemaron 64 buses ediles en los garajes de Chasquipampa y Achumani.



Por este hecho, el daño económico asciende a 13 millones de dólares, según la Alcaldía. Los buses serán repuestos por el seguro, pero el trámite demorará varios meses.





Más buses para La Paz



Además de reponer los 66 buses perdidos a causa de los ataques, el Gobierno Municipal de La Paz inició los estudios para adquirir nuevos vehículos e implementar más rutas en la ciudad. “Estamos viendo los mecanismos de financiamiento para esta posibilidad. La idea es tener más buses y que podamos ampliar las rutas en el curso de los siguientes meses. No sólo las que estaban previstas, sino tendremos otras adicionales”, aseguró el burgomaestre Revilla.



Antes de la destrucción de los buses, la Alcaldía tenía previsto habilitar al menos cuatro nuevas rutas, una de ellas sería hacia la zona de Pasankeri. La implementación de los trayectos fue postergada hasta la llegada de los buses ediles que serán repuestos por el seguro.



Los PumaKatari sobrevivientes y los flamantes ChikiTiti volverán a circular mañana desde las 7:00. A esa hora será el relanzamiento de las siete rutas del PumaKatari junto a la comunidad paceña.



De esta forma, los buses municipales volverán a prestar el servicio en Villa Salomé, Caja Ferroviaria, Irpavi II, Inca Llojeta, Chasquipampa, Achumani y la Integradora.



“Decidimos reinaugurar y restablecer las siete rutas del PumaKatari el día sábado”, dijo la autoridad edil y destacó que los vehículos operarán en todos los trayectos ya conocidos por los paceños.





ChikiTiti en marcha



El director de La Paz Bus, Edward Sánchez, adelantó que los buses ChikiTiti estarán en todas las rutas, pero en especial en tres con la finalidad de brindar un servicio de calidad.



“(Los pequeños buses) operarán principalmente entre las rutas de Caja Ferroviaria, Irpavi y Villa Salomé, pero tendremos ChikiTiti distribuidos en todos los trayectos, como un símbolo también de que estamos fortaleciendo y relanzando las rutas por la expectativa que causaron los vehículos”, anticipó Sánchez.





De acuerdo al cronograma del Servicio de Transporte Municipal (Setram), este sábado vuelve el servicio edil en las rutas de Villa Salomé, Caja Ferroviaria e Irpavi II. El domingo, los trayectos restablecidos serán Inca Llojeta, Chasquipampa, Achumani y la Integradora.



El pasado fin de semana, vecinos y funcionarios ediles se unieron para revitalizar las paradas y los patios de los buses PumaKatari, que fueron dañados.



Según la comuna, estos días se intensificaron las tareas de limpieza de los patios y los buses, además se pintaron las señalizaciones de paradas de las siete rutas del transporte edil.