Bs 82 millones no se han usado con la billetera móvil





06/12/2019 - 05:39:10

Los Tiempos.- A casi un año del funcionamiento de la billetera móvil en el país, hay 82 millones de bolivianos que no han sido utilizados por los beneficiarios. De esa cifra, casi un millón corresponden al departamento de Cochabamba.



La billetera móvil es la aplicación informática para el uso del 15 por ciento del pago del segundo aguinaldo correspondiente a 2018 en compra de productos nacionales.



El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Luís Ronny Añez, invitó a la población a hacer uso de ese 15 por ciento en la compra de productos nacionales.



“Esperemos que hasta fin de año podamos gastarlo todo. Si existe un saldo, veremos la hermenéutica para poder trabajar”, dijo Añez ante la pregunta de un posible vencimiento de plazo para el uso de estos recursos económicos.



La presidente de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, indicó que, según el Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, en el departamento hay 980 mil bolivianos que todavía no se han usado con la billetera móvil.



De ese número, 400 mil bolivianos corresponden a funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba; 300 mil, a funcionarios de la Gobernación, y el resto corresponde a trabajadores del magisterio y otros.



Zelaya invitó a los beneficiarios a usar su dinero.



“Gracias a esta aplicación, la población a conocido los productos nacionales”, dijo.



Con el objetivo de que la población haga uso del 15 por ciento de su segundo aguinaldo, el Ministerio de Desarrollo Productivo realiza ferias productiva del Doble Aguinaldo en varias ciudades del país.







FALTA EL 10% DE BENEFICIARIOS



Al 20 de octubre se había logrado la venta de 401,7 millones de bolivianos de un total de 508,8 millones que existen en la bolsa de la aplicación móvil, logrando el gasto de algo más del 79 por ciento del total.



A esa misma fecha, 668.661 personas habían usado el 15 por ciento del segundo aguinaldo, la cifra representa el 90 por ciento. En tanto, 72.509 beneficiarios no habían usado esa aplicación.



Según el Viceministerio, las principales razones eran que no habilitaron su aplicación en la plataforma; la segunda es que, al momento del pago, estas personas no consignaron un número de teléfono móvil.