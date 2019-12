Gobierno liberará exportaciones y el mercado regulará los precios







06/12/2019 - 05:31:20

El Deber.- El Gobierno transitorio espera volver a la ‘normalidad’ de la economía, con la liberación de las exportaciones y con la regulación de los precios a través del mercado. Aunque la medida cause susto, los analistas económicos aseguran que esto no implica a futuro, un aumento de los precios o inflación. No obstante, esperan una base regulatoria para el abastecimiento interno y un control de costos de productos.



“Nadie quiere que suban los precios, ¿ustedes piensan que este ministerio tiene posibilidades de mantener el ‘precio justo’?. El mercado es el que debe funcionar. Antes de estos 14 años, no había ningún precio justo para nadie y nunca hubo desabastecimiento. Desde que empezaron a aparecer las limitaciones a las exportaciones, desapareció el maíz que exportábamos. Cuando liberemos las exportaciones, vamos a ser un país normal. Pero no se preocupen por el precio, que eso se va a regular automáticamente”, indicó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo.



Así, se espera que en los próximos días, el Gobierno apruebe un decreto supremo para poner fin a los cupos limitados de exportación. “Además, dentro de ese decreto, vamos a poner una cláusula de que los empresarios privados se comprometan a tener abastecido al país”, aclaró la autoridad.



El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó su confianza de que los productos no suban de precio para la población, considerando los anuncios del actual Gobierno.



“El Ministerio de Economía dijo que el tipo de cambio no se va a tocar, los bonos se van a mantener, los aguinaldos y salarios están garantizados en el sector público y que no va a subir el valor de los combustibles. Así se da una garantía de estabilidad, evita toda suerte de especulación y se romperá con los candados que impedían un mayor desarrollo en el sector exportador. Si hay la posibilidad de un aumento de los precios, tiene que ser superado con mayor producción”, indicó.



Por su parte, el economista Alberto Bonadona explicó que las autoridades hablan de los precios de la soya y del azúcar, que eran los que se tenían regulados para su exportación y que en general, no va a afectar el mercado.



“Los pecios que se pagan por la soya internamente están de acuerdo al mercado internacional. El único problema es que no se permitía exportar más y había ocasiones en que se quedaba guardado el producto. Lo que tendrá que aclarar el Gobierno es si primero se abastecerá el mercado nacional y el excedente se va a exportar al mercado internacional”, sostuvo.



“Y no creo que eso provoque un alza de precios. Tenemos la capacidad de producción suficientemente grande y no se va a dar esa situación. Pero no vamos a poder exportar más allá de lo que los otros países nos permitan y eso facilita tener excedentes suficientes como para atender el mercado interno. No significa que va a haber inflación. Quizás al comienzo, la gente se asuste un poco, haga presión en el mercado, pero después creo que ingresará a la normalidad”, determinó.



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, analizó que en el pasado se fijaron cupos justamente con el objetivo de no desabastecer el mercado interno porque era mucho más atractivo exportar, que vender en Bolivia.



“Hoy no pasa eso y no creo que haya riesgo inmediato de desabastecimiento, ni una consecuente subida de precios de los alimentos. En el futuro, hay que estar pendientes de cómo fluctúan los precios internacionales y cómo regulamos los precios internos para no desabastecer nuestros mercados”, apuntó.