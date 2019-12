Oriente no aguantó y perdió ante San José





06/12/2019 - 05:20:55

El Deber.- El plan para sumar puntos en Oruro de Oriente Petrolero, contragolpeando y esperando al rival, se fue por la borda y con ello también se acabó el invicto de la era de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que hasta este jueves sumaba tres triunfos y un empate. San José utilizó a su principal arma para vencer por 3-1 a los albiverdes, Carlos Saucedo, autor de dos goles y que lidera la tabla de artilleros con 17.



Oriente buscaba sorprender y así fue. A los 4’, ya ganaba con gol de Pablo Ruiz, que recibió en el área para dejar en el camino a Ariel Juárez y superar al arquero Rodrigo Banegas. El pase medido lo hizo Lucas Mugni, que desde el lado derecho cruzó el balón.



El equipo de ‘Vitamina’ Sánchez cumplía el plan. A los 8’ de nuevo tuvo otra opción, cuando Ferddy Roca estrelló el balón en el travesaño. De ahí para delante, San José presionó y logró empatar. Córner de Marcelo Gomes, que los defensores albiverdes no despejaron y que fue aprovechado por Carlos Saucedo, que a los 11’ empataba el partido.





El santo se entusiasmó con el tanto y siguió insistiendo exigiendo a Romel Quiñónez, por intermedio Juárez y Mena, a los 22’ y 24’, respectivamente. El que no falló fue Saucedo, que de cabeza anotó el 2-1 (28’), con un Quiñónez que pudo hacer algo más. El que le hizo el centro preciso fue Didí Torrico.



Remontaba el santo y quería más. Marcos Barrera, a los 40’, de cabeza estrelló la pelota en el travesaño. En respuesta, el equipo albiverde tuvo su opción para igualar, pero Pérez (41’) se lo perdió cuando estaba solo ante Banegas. El que hizo el pase fue Mugni.



Liquidó el local



Ni bien comenzaba el segundo tiempo, Barrera volvió a insistir de cabeza, pero esta vez fue certero anotando el 3-1 a los 52’. En el salto le ganó al brasileño Nogueira. En los últimos 25 minutos, los albiverdes adelantaron líneas, pero no fueron letales.



A los 77’, Quiñónez salvó el cuarto ante un remate de Rodrigo Borda. El arquero se volvió a lucir a los 80’ y 83’ ante Saucedo, que fue la figura del partido. A los 86’, la última para Oriente la tuvo Alexis Ribera, que mandó el balón al travesaño del santo.