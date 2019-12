Guabirá salva un punto tras igualar con Nacional 1-1







06/12/2019 - 05:19:19

El Día.- Guabirá salvó un empate ante Nacional Potosí (1-1) con el gol convertido por Gualberto Mojica a través de un tiro libre durante el segundo tiempo (77") en el arranque de la décima novena fecha del torneo Clausura, en el estadio Gilberto Parada, de Montero. Los azucareros estaban en desventaja con el tanto de Yoni Angulo que se deshizo de dos defensores. El plantel de Montero está a nueve puntos de Always Ready, el último equipo con cupo para la Copa Sudamericana 2020. Mientras que la "banda roja" acumula cinco partidos sin poder ganar.



Se adelantó. Nacional Potosí quedó con una sensación dividida, porque estuvieron adelante en el marcador con el tanto de Yonny Ángulo, a los 73", pero en poco tiempo esa diferencia se rompió. La banda roja sigue de pie frente a la posibilidad de ingresar a la Copa Libertadores de América.



Los potosinos tuvieron ocasiones más claras para anotar y llevarse un mejor resultado desde el primer tiempo. Un disparo de Bruno Pascua con dirección de portería fue desviado a tiempo por Jim Plata en los primeros 45 minutos. En el mismo período, un contragolpe dejó a Miguel Cabral de frente a Luis Cárdenas, pero su remate fue enviado a tiro de esquina por Dico Roca.



De buena factura. Cuatro minutos después de estar en desventaja (77"), Mojica igualó las acciones con una ejecución excelente de tiro libre desde el ingreso al área grande. Con la pierna derecha, el mediocampista envió la pelota por encima de la barrera hasta que cayera dentro de las redes, superando la estirada del guardameta Javier Rojas quien se dejó engañar por el efecto que tomó el balón en el aire.



Después del 1-1 los planteles no tuvieron muchas opciones de gol.



1-1 Antecedente

El 8/03/12 fue la última vez que repitieron este resultado.



Sport Boys visitó a The Strongest en el Siles (20:30)



Sport Boys se enfrentó este miércoles (20:30) a The Strongest en el estadio Hernando Siles, de La Paz. Hasta el cierre de esta edición el resultado estaba en desarrollo.



El Toro de Warnes necesita sumar la mayor cantidad de unidades para desprenderse de la zona roja del descenso.



Por otra parte, el Tigre continúa en su lucha por alcanzar el título del torneo Clausura. Ll