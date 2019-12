Gobierno presentará informe que demuestra que las FFAA no usaron sus armas en conflictos





05/12/2019 - 23:53:00

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa, Álvaro Coimbra, informó el jueves por la noche que el Gobierno presentará la siguiente semana un informe pormenorizado que demuestra que las Fuerzas Armadas (FFAA) no usaron sus armas reglamentarias en los conflictos que se suscitaron en los municipios de El Alto y Sacaba.



"Nosotros vamos a presentar un informe el lunes, un informe de Gobierno, con expertos en derechos humanos, con gente de primer nivel como hemos estado demostrando, con los informes del Ministerio Público, el Idif y toda la institucionalidad donde se demuestra que ninguno de los muertos ha sido con proyectiles de uso de las Fuerzas Armadas o de la policía boliviana", anunció en entrevista en la televisora privada ATB.



El pasado 19 de noviembre cerca del mediodía se realizó un operativo militar-policial en la planta de Senkata, para sacar un convoy de cisternas para abastecer de gasolina y Gas Licuado de Petróleo a La Paz y El Alto, que quedaron desabastecidas de esos productos tras conflictos sociales que se registraban en esa urbe.



En el marco de ese operativo, manifestantes que rechazaban la renuncia del expresidente Evo Morales y el Gobierno de Jeanine Áñez, derribaron los muros en varios sectores de la planta de Senkata y aprovecharon en ejecutar otros actos vandálicos, lo que derivó en la aprensión de siete personas.



Coimbra explicó que ese documento se basa en informes técnicos periciales realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y la fiscalía.



"Nosotros vamos a presentar ese informe el Ministerio Público nos ha otorgado toda la documentación, las pericias no las hemos hecho como Gobierno, lo ha hecho el Ministerio Público a través de sus instancias además que nosotros tenemos informes con fotografías los blindados han sido atacados por atracadores", sustentó.



El titular de Defensa adelantó que, según la información de inteligencia de la Policía y de la institución castrense, había grupos subversivos operados por bolivianos y ciudadanos extranjeros, algunos de ellos de nacionalidad peruana y venezolana.