Anapo denuncia bloqueo a la venta de urea







05/12/2019 - 22:23:02

Santa Cruz.- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – ANAPO, a través de su presidente, Marcelo Pantoja, denunció que desde hace dos semanas los productores están perjudicados con la imposibilidad de poder retirar urea de la Planta de YPFB, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, justo en el momento que necesitan para su aplicación en los cultivos.



"Denunciamos que la empresa de transporte Bulo Bulo S.A., dirigida por el Sr. Rubén Quinteros, es la responsable de bloquear el ingreso de cualquier otro transporte que es contratado para retirar la carga de urea de la Planta de YPFB, ubicada en la localidad de Bulo Bulo", dijo.



Pantoja indicó que esta empresa de transporte no permite el ingreso de otros camiones porque consideran que tienen el derecho exclusivo para transportar la carga de urea, porque la planta está instalada en la localidad de Bulo Bulo y por tanto solamente ellos pueden transportar la urea.



"Denunciamos el accionar de la empresa de transporte Bulo Bulo S.A., que está generando enormes perjuicios económicos a YPFB, porque no le permite vender la urea al mercado interno y nos causa perdidas productivas a los productores porque no podemos utilizar la urea para fertilizar nuestros suelos", enfatizó.



Exigió a las autoridades de gobierno que correspondan, YPFB, Ministerio de Hidrocarburos y Ministerio de Gobierno, que tomen acciones urgentes para garantizar el abastecimiento de urea para los productores bolivianos.



"La planta de urea de YPFB es de todos los bolivianos y nadie tiene el derecho de considerarse dueño exclusivo de esa carga, como lo hace la empresa de transporte Bulo Bulo S.A.".



Acotó que los productores se reservan el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan a dicha empresa de transporte por el perjuicio que está ocasionando al sector productivo.