Presidenta vetará Ley de Garantías si el MAS impone su aprobación en el Legislativo







05/12/2019 - 21:47:50

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez tendrá que vetar el proyecto de Ley de Garantías Constitucionales, si es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) impone, con sus dos tercios, la aprobación de esa norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional, advirtió el jueves el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.



"Va a tener que rechazarlo, va a tener que vetarlo, es el único camino que queda en este caso", sostuvo Núñez en contacto con los periodistas.



Indicó que el Gobierno de Jeanine Áñez es de transición y no tiene las atribuciones para otorgar garantías que ya están establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).



Ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales, una norma que es cuestionada por sectores políticos, ya que advierten que su vigencia dará impunidad a exautoridades del Gobierno del expresidente Evo Morales y líderes sindicales que formaron parte de los últimos conflictos sociales en el país.



Para el Ministro de la Presidencia, esa ley "no tiene sentido" porque ya se abrogó el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a militares que participen de operativos de restauración del orden público y se acaba de aprobar otro decreto que establece la indemnización a los familiares de las personas fallecidas en los últimos conflictos sociales.



"Nosotros sabemos que el MAS sigue teniendo los dos tercios en la Asamblea, espero que no acudan con ese rodillo y que piensen en lo que está pidiendo el pueblo boliviano", mencionó Núñez.



Los delitos que se cometieron en el conflicto político y social que estalló tras los comicios del 20 de octubre, deben ser investigados y sancionados por la justicia boliviana, indicó.