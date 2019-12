Hugh Grant le contestó a sus haters con la imagen que más lo avergüenza







05/12/2019 - 18:12:04

Infobae.- El actor británico hace tiempo que se convirtió en un abanderado de la campaña contra el Brexit en el Reino Unido y los últimos días ha decidido intensificar su activismo contra Boris Johnson y sus políticas antieuropeas. Esta semana Grant salió a las calles a hacer campaña puerta a puerta a favor del Partido Liberal Demócrata, de cara a las elecciones generales del 12 de diciembre en Reino Unido. Acompañó al candidato Chuka Umunna, quien en febrero pasado renunció a su escaño laborista y ahora se unió a los liberales demócratas.



Grant exhortó a los electores a votar por el candidato con mayores posibilidades de desbancar a los conservadores, para salvar al país. “Nunca me he involucrado en una campaña electoral en mis 59 años, pero estamos afrontando -no quiero parecer dramático- una emergencia nacional“, consideró el intérprete en declaraciones a los medios.



Con la leyenda de que quería “ayudar” a los trolls para que no tuvieran que buscar la famosa imagen de él en la comisaría, el británico hizo gala de su humor en su post. “A mis queridos trolls. Espero que esto sea útil. Ahora tienes más tiempo para pasar con mamá”.



La publicación en Twitter obtuvo miles de respuestas positivas de los fanáticos del actor, que elogiaron al intérprete por su respuesta ingeniosa a los críticos.



En 1995, Grant fue arrestado cerca de Sunset Boulevard después de pagar alrededor de USD 60 a Divine Brown para que le practicase sexo oral. Estaba saliendo con la modelo Liz Hurley en ese momento, y dijo que el acto se realizó en su automóvil ya de que no tenía suficiente dinero para llevar a Divine, cuyo nombre real es Estella Marie Thompson, a un hotel.



En una declaración en ese momento, Hugh dijo: “He lastimado a las personas que amo y avergonzado a las personas con las que trabajo" Fue sentenciado a una multa de USD 1.000 y se le ordenó asistir a un programa educativo sobre el SIDA. Brown , en tanto, fue sentenciada a 180 días de prisión por participar en conducta lasciva en un lugar público. Tras salir de prisión, ganó alrededor de USD 1 millón por la publicidad que rodeaba el escándalo.