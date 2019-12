Navidades rosas: Kylie Jenner sorprende con un original árbol que decora su oficina







05/12/2019 - 17:58:43

Infobae.- En las últimas semanas, las famosas más entusiastas de la Navidad comenzaron a adornar sus hogares con luces de colores, esferas y guirnaldas. Thalía, Sofía Vergara o la primera dama de EEUU, Melania Trump, son sólo algunas de las celebridades que compartieron felices su espectacular decoración navideña. Y a ellas, se unió recientemente la multimillonaria Kylie Jenner.



A través de su cuenta de Instagram, la joven influencer compartió un video del árbol que adorna su lujosa oficina en Kylie Cosmetics. Y como era de esperar -después de ver las ostentosas fiestas de cumpleaños de su hija Stormie, o la decoración de su mansión el pasado Halloween-, el suyo no podía ser un abeto tradicional.







Así es el espectacular árbol de Navidad de Kylie Jenner



Completamente rosa, de ramas escarchadas, y con grandes esferas del mismo color, el árbol de Kylie Jenner es único. De él cuelgan además packs de sus famosos labiales que por supuesto, también son de tonos rosas. Y es que ninguna decisión de la influencer es fruto de la improvisación: el color de su abeto coincide con el de su marca y también, con el de su nueva línea de cosméticos: Kylie Skin.



Aunque el árbol de Navidad de la joven millonaria puede resultarle extravagante a los que prefieren opciones más clásicas y tradicionales, la foto compartida en el Instagram de la marca ya suma más de 443.000 “me gusta”. Y lo cierto es que su ostentosidad sigue la línea de los numerosos lujos que se encuentran en el edificio de la compañía, donde los trabajadores pueden comer tantos M&M’s rosas como quieran, cuentan con un refri lleno de bebidas Just Water, y disfrutan de las sillas más cómodas del mundo; sin olvidar la máquina expendedora de MoëT & Chandon.





A pesar de que Kylie Jenner continúa a cargo de las decisiones de comunicación y marketing de la empresa que fundó cuando sólo era una adolescente, recientemente vendió la mitad de las acciones a la multinacional estadounidense Coty Inc., por 600 millones de dólares.



Según informaron ambas empresas, el acuerdo se cerrará en el tercer trimestre del año fiscal 2020, y el gigante de los cosméticos pasará a controlar el 51% de las acciones de la empresa de la influencer.



El árbol de Khloe Kardashian





Aunque un árbol rosa puede resultar un tanto arriesgado para las tradicionales fiestas de Navidad, Kylie no es la única hermana del clan Kardashian que eligió ese tono para su abeto.



El diseñador de interiores y director artístico Jeff Leatham le regaló a Khloe Kardashian y a su hija True un pequeño abeto de color rosa que decora una de las recámaras de la pequeña.



“¡Feliz Navidad a todos! Empezamos a decorar ayer nuestra casa y Jeff Leatham sorprendió a True con su precioso árbol rosa. ¡Está claro que a True le encanta! Agradecida y bendecida más allá de las palabras”, escribió Khloe en una publicación que consiguió 2.900.000 me gusta.