La disculpa de Justin Timberlake a su esposa Jessica Biel, tras ser captado con otra mujer: Bebí mucho y me arrepiento





05/12/2019 - 17:55:54

Infobae.- Justin Timberlake rompió el silencio y pidió una disculpa pública a su esposa, Jessica Biel, después de que los paparazzis lo captaran hace unas semanas sujetando la mano de la actriz Alisha Wainwright en un bar de Nueva Orleans.



A través de una publicación de Instagram, el cantante y actor estadounidense explicó que aquel día sufrió un lapsus y aseguró que “no ocurrió nada” entre él y su compañera de reparto en Palmer.



“Intento alejarme todo lo que puedo de los cotilleos, pero por mi familia, siento que es importante aclarar rumores recientes que están haciendo daño a las personas que amo”, comienza el actor. “Hace unas semanas, tuve un gran lapsus de juicio -pero déjenme ser claro- no ocurrió nada entre mi coestrella y yo”, explicó.





Timberlake también explicó en la publicación que aquel día estaba ebrio, algo que ya había destacado el informante de The Sun, diario en el que se publicaron las polémicas fotografías. Añadió que se arrepentía de haber bebido tanto y dijo que ese no era el ejemplo que quiere ser para su hijo.



“Bebí mucho aquella noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debí haber actuado mucho mejor. Este no es el ejemplo que quiero ser para mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por hacerles pasar por esta situación embarazosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre que puedo. Esto no lo fue. Estoy increíblemente orgulloso de estar trabajando en Palmer. Y estoy deseando continuar y hacer esta película, y con ganas de que la gente la vea”, concluyó el actor.



En pocas horas, la publicación superó el millón de “me gusta” en Instagram, y casi alcanza los 30.000 comentarios.



Las fotos de la polémica



El pasado 24 de noviembre, durante uno de los descansos del rodaje de la película Palmer, elenco y equipo técnico decidieron ir a un bar de Nueva Orleans. Se sentaron en un balcón abierto a la calle, desde donde los paparazzi podían verlos y tomar fotografías.



En una esquina del balcón, Justin Timberlake fue captado en actitud cariñosa con su coestrella, Alisha Wainwright. En las imágenes, se ve cómo el músico sujetaba la mano de la actriz, mientras ella le acariciaba la pierna. Él no llevaba su anillo de bodas.





Según explicó el informante de The Sun, Justin estaba ebrio y le costaba mantenerse en pie. Las personas que estaban allí se sorprendieron al verlo de la mano de Alisha, sin importarle que le estuvieran fotografiando los paparazzi.



A las pocas horas de conocerse el polémico material, un allegado al músico desmintió a People un posible romance entre ellos. “En el video puede llegar a interpretarse otra cosa, pero no fue nada, había amigos, gente del elenco, del equipo, todos se conocen y estaban hablando. Estaban en un balcón abierto en Nueva Orleans, y él es famoso. No fue nada”.



La historia de amor de Justin Timberlake y Jessica Biel





En 2008, durante una entrevista, le preguntaron a Justin Timberlake cuál era su tipo de mujer ideal.



“Del medio oeste americano, apellido alemán, ojos verdes, labios carnosos, piel blanca y trasero bonito”, respondió él.



Los rasgos coincidían con los de la actriz Jessica Biel, y aquella declaración era en realidad la primera pista que el actor daba a la prensa de su nueva relación sentimental.



“Nos conocimos en una fiesta sorpresa en Hollywood en un club privado rodeados de un montón de gente”, explicó el protagonista de Friends with Benefits más tarde, en los primeros capítulos de su libro Hindsight & All The Things I Can’t See in Front of Me. “En un momento de la conversación se me ocurrió hacer un comentario sarcástico que nadie del grupo, excepto ella, pilló. Lo sé porque Jessica fue la única que se rió de lo que había dicho. Entonces me di cuenta de que teníamos mucho en común. No todo el mundo entiende el humor negro”, añadió el actor.





Aquella noche, se sentaron juntos en el autobús que llevaba a los invitados a casa. Aunque después se despidieron, sin beso, y sin final feliz.



"Supongo que todavía no era el momento. Pero los siguientes días seguía acordándome de ella. Los pensamientos seguían saltando en mi mente a todas horas. Pensamientos que me decían “estás realmente interesado en esa chica, maldita sea”.



Cuando Jessica acudió años más tarde a un concierto del cantante para acompañar a un amigo que tenían en común, los dos pasaron juntos toda la noche. Se intercambiaron los números de celular y continuaron hablando día tras día mientras el cantante seguía con la gira. Al regresar, se volvieron inseparables, y los paparazzis los captaban en cada esquina, convirtiéndose en una de las parejas más famosas y queridas de Hollywood.





En 2012, tras cinco años de noviazgo, pasaron por el altar. En Instagram, comparten a cada rato su complicidad, así como fotos con su hijo, Silas Randall, de cuatro años.



Pero tras más de una década de amor, parece que la pareja no está pasando por su mejor momento. Tal y como describió Timberlake en la publicación, a Jessica le hicieron daño las fotografías de su esposo con Alisha Weinwright, y la “embarazosa situación” que él provocó. Ahora, el músico parece decidido a recuperar a la actriz y a convertirse en el mejor padre y esposo para salvar su matrimonio.